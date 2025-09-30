Hyundai: le offerte con gli incentivi per Inster, Kona Electric e IONIQ 5

Se non ci saranno intoppi o ritardi dell’ultimo minuto, tra un paio di settimane finalmente entreranno in vigore i nuovi incentivi auto elettriche 2025 su cui molto si è scritto e discusso visti i requisiti che si dovrà soddisfare per poter accedere al nuovo Ecobonus. Non sono infatti mancate le polemiche, soprattutto sull’obbligo di residenza nelle aree urbane funzionali che, di fatto, lascia fuori quasi mezza Italia. Comunque, nel frattempo le case automobilistiche si stanno tutte riorganizzando per anticipare le loro offerte legate ai nuovi incentivi che entreranno effettivamente in vigore da metà ottobre quando partirà l’Ecobonus. All’interno della sua gamma, Hyundai propone alcuni modelli che possono essere acquistati con l’Ecobonus e quindi ha confezionato delle offerte specifiche con finanziamento. Parliamo di Hyundai Inster, Kona Electric e IONIQ 5.

I NUOVI INCENTIVI AUTO

Ricordiamo schematicamente le principali regole del nuovo Ecobonus 2025 (qui la nostra guida). Come prima cosa, come già accennato, bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e poi avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non deve costare più di 35 mila euro più IVA (42.700 euro). Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

HYUNDAI INSTER CON INCENTIVI

Partiamo dalla city car elettrica. L’offerta riguarda la Hyundai Inster XTech con batteria da 49 kWh che di listino è proposta a 26.650 euro. Grazie al massimo incentivo di 11.000 euro e ad una serie di bonus Hyundai legati anche al finanziamento, il prezzo scende a 13.150 euro. Per il finanziamento non è previsto un anticipo e le rate mensili partono da circa 49 euro. Ecco i dettagli.

Hyundai Inster XTech 49 kWh, Prezzo di Listino 26.650 euro, IPT e PFU esclusi, prezzo promo valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento "Hyundai Plus" 13.150 euro, anziché 13.650 euro (prezzo promo senza finanziamento). Anticipo (o eventuale permuta) 0 euro; importo totale del credito 13.150 euro; rata finale pari al Valore Garantito Futuro di 13.058,50 euro (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore (escluso l’Anticipo) 14.899,37 euro da restituire in 35 rate mensili ognuna di 47,51 euro (oltre la rata finale). TAN 2,95% (tasso fisso) – TAEG 4,56% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 1.176,11 euro, istruttoria 395 euro, incasso rata 3,90 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva: 33,86 euro; max. km totali 15.000; costo esubero km pari a 0,10 euro/km in caso di restituzione/sostituzione del veicolo.

HYUNDAI KONA ELECTRIC CON INCENTIVI

L’offerta riguarda nello specifico la KONA Electric Exclusive 64.8 kWh + EcoPack, con cavo di ricarica in omaggio. Il prezzo i listino di questo modello è di 41.450 euro, dunque vicino al limite della compatibilità per rientrare nell’Ecobonus. Grazie agli incentivi, viene calcolato il bonus di 9.000 euro per la fascia ISEE più alta, e ai vari Bonus Hyundai, il prezzo del crossover elettrico scende a 23.450 euro. Questi sono i dettagli del finanziamento.

Kona EV EXCLUSIVE 64.8 KWH + ECOPACK, Prezzo di Listino 41.450 euro, IPT e PFU esclusi, prezzo promo valido a fronte della sottoscrizione del finanziamento "Hyundai Plus" 23.450 euro. Anticipo (o eventuale permuta) 1.620 euro; importo totale del credito 21.830 euro; rata finale pari al Valore Garantito Futuro di 14.507,50 euro (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore (escluso l’Anticipo) 25.161,39 euro da restituire in 35 rate mensili ognuna di 298,69 euro (oltre la rata finale). TAN 4,95% (tasso fisso) – TAEG 6,27% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.736,43 euro, istruttoria 395 euro, incasso rata 3,90 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1 euro; comunicazione periodica annuale 1 euro cad.; imposta sostitutiva: 55,56 euro; max. km totali 15.000; costo esubero km pari a 0,10 euro/km in caso di restituzione/sostituzione del veicolo.

HYUNDAI IONIQ 5 CON INCENTIVI

Infine passiamo alla IONIQ 5, nella versione Exclusive 63 kWh. Il prezzo di listino è di 43.700 euro (comprende la messa su strada e quindi rientra comunque nell’Ecobonus) ma grazie ai massimi incentivi di 11.000 euro e ai bonus Hyundai, il prezzo scende a 24.700 euro. Ecco i dettagli del finanziamento.

IONIQ 5 Exclusive 63 kWh. Prezzo di listino: 43.700 euro. Prezzo promo, valido solo in caso di sottoscrizione del contratto di Leasing “By Mobility”, 24.700 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo di primo canone: 2.862 euro. Importo totale del credito 22.219,99 euro (escluso anticipo), da restituire in 35 canoni mensili ognuno di 298,79 euro, ed un riscatto di 15.732 euro; importo totale dovuto dal consumatore 26.779,05 euro. TAN 6,95 % (tasso fisso) – TAEG 8,64% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 3.969,66 euro, istruttoria 366 euro, incasso canoni 4,88 euro cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto 0 euro; comunicazione periodica annuale 1,22 euro, cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: 12,20 euro, imposta di bollo: 16 euro. Max. km totali 30.000; costo esubero km pari a 0,10 euro/km in caso di restituzione/sostituzione del veicolo.

E SENZA GLI INCENTIVI?

Per chi non può rientrare negli incentivi, Hyundai offre alcune specifiche offerte. Per esempio, su Kona Electric sono previsti vantaggi fino a 9.000 euro.