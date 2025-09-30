Ultima Ford Focus ST, fine della produzione: addio alla hot hatch

Ford ha preso la decisione da tempo. La produzione della Focus terminerà a novembre e a quel punto la carriera di questo modello si avvicinerà alla pensione dato che non è prevista un’erede diretta. A novembre non manca molto ma intanto la casa dell’ovale blu ha deciso di staccare la spina alla Focus ST il cui ultimo esemplare è uscito dalla linea di produzione lo scorso 26 settembre, dallo stabilimento di Saarlouis, in Germania. La Focus standard continua ad essere prodotta ma oramai manca poco allo stop. Con il termine della produzione della Focus ST, Ford mette la parola fine alla sua tradizione nel settore delle hot hatch.

UN LENTO ADDIO

A giugno la casa automobilistica aveva smesso di accettare nuovi ordini per la Focus ST e quindi era solo questione di tempo prima che anche la produzione si fermasse. Vendite in calo e un mercato sempre più orientato verso modelli crossover e SUV sono tra i motivi che hanno spinto la casa dell’ovale blu a decidere di mandare in pensione la Focus, uno dei suoi modelli più importanti. Una decisione simile era stata presa in precedenza anche per la Fiesta che ha già lasciato il mercato senza un’erede diretta. Oggi, la casa automobilistica può contare sulla Kuga e sulla Puma e in gamma c’è anche la Mustang che però è un modello di nicchia. In gamma ci sono anche alcune elettriche come la Mustang Mach-E, la nuova Explorer e la Ford Capri, ma le vendite non sono particolarmente elevate.

Sappiamo che Ford ha promesso per i prossimi anni nuovi modelli specifici per il mercato europeo ma ancora non sappiamo esattamente di cosa si tratti anche se ci sono indiscrezioni che parlano di un nuovo SUV che potrebbe addirittura riportare in vita il nome Focus. Ne capiremo di più nel corso dei prossimi mesi. Intanto, l’attuale Ford Focus si sta avvicinando lentamente alla fine della sua storia. L’addio della ST evidenzia anche la continua contrazione del segmento delle hot hatch in Europa. Non possiamo non ricordare, al riguardo che anche la Honda Civic Type R sta salutando il mercato del Vecchio Continente a causa delle normative sulle emissioni sempre più strette.

