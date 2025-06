Ford Focus ST, l'Hot Hatch ci dice addio

La Ford Focus, lo sappiamo, a novembre ci lascerà in quanto terminerà ufficialmente le sua produzione. Anche se mancano ancora alcuni mesi, la casa dell’ovale blu ha smesso di accettare gli ordini della versione ST, quella più sportiva. Dai configuratori dei Paesi europei, la Ford Focus ST ha iniziato ad uscire silenziosamente e, adesso, è arrivata la conferma che la produzione rimanente dell’Hot Hatch è andata esaurita. Un portavoce dell’azienda, Finn Thomasen, ha parlato con i colleghi di Motor1.com, confermando che si chiude un importante capitolo della storia della Focus.

Tutti gli ordini di fabbrica per la Focus ST fino alla fine della produzione sono stati prenotati.

Dunque, chi volesse ordinare una nuova Ford Focus ST personalizzata non può più farlo. Tuttavia, stando a Thomasen, alcuni lotti di vetture sono ancora disponibili negli inventari anche se non è chiaro esattamente quante ce ne siano. In ogni caso, la Hot Hatch ci sta salutando.

ADDIO ALLA FORD FOCUS

Per la Ford Focus, lo sappiamo, non ci saranno eredi diretti. Per lungo tempo questo modello è stato molto importante per Ford sul mercato europeo. Vendite in calo e un mercato sempre più orientato verso modelli crossover e SUV sono alcune delle cause che hanno portato la casa dell’ovale blu a decidere di mandare in pensione la Focus. Ford si appresta quindi a perdere un altro modello importante dopo la Fiesta. Certo, può ancora contare sulla Kuga e sulla Puma e in gamma c’è anche la Mustang che però è un modello di nicchia. Ford a listino ha pure alcuni modelli elettrici come la Mustang Mach-E, la nuova Explorer e la Ford Capri ma sappiamo bene quanto in Europa le vendite delle BEV facciano fatica a decollare.

Va poi ricordato che la casa automobilistica sta attraversando un momento complesso. Le vendite di Ford in Europa (compresi EFTA e Regno Unito) sono diminuite del 17% a 426.307 auto nel 2024, il primo anno intero senza la Fiesta. Il 2025, non è poi iniziato nei migliori di modi.

L’addio della Ford Focus sarà invece una buona notizia per tutte le sue rivali del segmento C che potranno guadagnare ulteriore spazio.



