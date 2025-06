Toyota Land Cruiser FJ 2026, tutto quello che sappiamo sulla "baby" Land Cruiser

Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 dovrebbe fare il suo debutto un nuovo fuoristrada. Per il momento lo sconosciamo come Toyota Land Cruiser FJ e qualcuno lo ha già ribattezzato come “baby” Land Cruiser. Come facilmente si può capire, si tratta sostanzialmente di una versione più piccola della Land Cruiser che conosciamo, un modello che secondo alcune ricostruzioni dovrebbe avere una lunghezza di circa 4,5 metri. Su questo fuoristrada c’è una grande curiosità visto che potrebbe piacere molto in diversi mercati, tra cui quello europeo. Ultimamente tra indiscrezioni e brevetti del possibile design sono arrivate alcune novità.

COME POTREBBE ESSERE

Che Toyota stesse lavorando ad una Land Cruiser più “compatta" lo sappiamo da tempo e precisamente dal 2023 quando fece vedere un semplice teaser in cui appariva la silhouette del futuro nuovo modello. Più avanti, emerse la notizia che la casa automobilistica giapponese aveva registrato il nome Land Cruiser FJ e da quel momento lo si identifica così anche se, ovviamente, non c’è la certezza assoluta che a distanza di anni Toyota abbia mantenuto la stessa idea.



Come potrebbe essere il nuovo fuoristrada? Di recente è emersa un’immagine di un brevetto che dovrebbe anticipare il design della Toyota Land Cruiser FJ. Ovviamente, come sempre in casi analoghi, non è detto che si tratti del design finale che vedremo nel modello di produzione ma, complessivamente, le forme non dovrebbero essere troppo diverse. Partendo da questa immagine c’è anche chi ha voluto tradurre in un render il possibile design. Riportiamo quindi quello realizzato dai colleghi di CarScoops.

Da quanto si può vedere dalla foto del brevetto, si nota una certa somiglianza con il concept Compact Cruiser EV del 2021, di cui il Toyota Land Cruiser FJ sembra essere derivato, almeno dal punto di vista del design. Dunque, il nuovo fuoristrada della casa automobilistica giapponese dovrebbe caratterizzarsi per forme squadrate e presentare parafanghi anteriori pronunciati, i montanti posteriori massicci e un posteriore quasi verticale, completo di un ruota di scorta montata sul portellone. Ovviamente non mancheranno i classici dettagli che troviamo sui fuoristrada come una piastra paramotore e rivestimenti in plastica non verniciata che avvolgono paraurti, parafanghi e minigonne laterali.

Su che piattaforma poggerà? Secondo le ultime informazioni pare sarà utilizzata l’architettura IMV 0 condivisa con il pick-up Toyota Hilux. Sarà sempre una vera Land Cruiser e quindi offrirà grandi capacità in off-road. Per questo, dovrebbe contare su di un telaio a longheroni e sulla trazione integrale con differenziale autobloccante Torsen.

MOTORI

Toyota in casa dispone di diverse opzioni compatibili. Probabile che quello che troveremo sotto al cofano varierà a seconda del mercato in cui la nuova Toyota Land Cruiser FJ sarà commercializzata. Non ci sarà, ovviamente, una versione 100% elettrica ma verosimilmente si punterà su motorizzazioni endotermiche con un’eventuale elettrificazione per alcuni mercati, magari come su quello europeo per ridurre le emissioni.

PREZZO

Presto per parlare con certezza del suo listino. Chiaramente andrà a posizionarsi sotto la Land Crusier che in Italia, per esempio, parte da 84 mila euro. Dunque, avrà un costo inferiore. Non rimane che attendere novità, e se davvero ci sarà un debutto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, almeno in Giappone, presto dovrebbero arrivare maggiori informazioni.

[Render: CarScoops]