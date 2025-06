FIAT Topolino veste la divisa dei Carabinieri. Il quadriciclo si prepara ad entrare in servizio

A quanto pare anche la FIAT Topolino è entrata nella flotta delle auto dei Carabinieri. Negli ultimi tempi era circolate voci di questa possibilità ed era emerso persino un render. Vero o non vero? In passato di versioni particolari del quadriciclo se ne era parlato ma si trattava solamente di rumors. In questo caso è tutto vero dato che attraverso l’account Instagram di “Veicoli d’emergenza by s.o.s_italia”, sono state condivise le prime immagini della FIAT Topolino con la livrea dei Carabinieri. A quanto pare, le foto sono state scattate a Scampia.

LE PRIME IMMAGINI

Come possiamo vedere, rispetto al quadriciclo che conosciamo bene, la personalizzazione appare minima. Classica livrea dei Carabinieri a parte, si notano poche differenze tra cui l’aggiunta di nuovi piccoli LED sul frontale. L’abitacolo non si vede nel dettaglio e quindi non sappiamo se sono state apportate modifiche basate sulle richieste dei Carabinieri. Il senso di un quadriciclo elettrico per i Carabinieri? Può diventare uno strumento molto utile da utilizzare in luoghi particolari, dove le strade sono molto strette e serve quindi un mezz estremamente compatto ed agile. Infatti, pare che ne saranno prodotte solo 4 unità che andranno in località come Venezia e Capri. Probabile che ne sapremo di più in un secondo momento.

La base tecnica non dovrebbe cambiare e quindi anche questa particolare versione della FIAT Topolino potrà contare sempre su di un motore elettrico da 6 kW alimentato da una batteria da 5,4 kWh che permette un’autonomia di 75 km. Trattandosi di un quadriciclo leggero, la velocità massima è di 45 km/h.