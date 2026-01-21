Touring Superleggera, la Veloce12 Barchetta sarà presente al The I.C.E. St. Moritz 2026

Touring Superleggera ha scelto l’atmosfera di St. Moritz per svelare una nuova interpretazione della sua Veloce12 Barchetta. L’occasione è l’edizione 2026 di The ICE. Qui il marchio milanese sarà presente dal 29 gennaio al 1° febbraio nel cuore della città con un allestimento che vedrà come protagonista la nuova Veloce12 Barchetta. Accanto a lei anche il prototipo Veloce12 Proto 00, massima espressione della progettazione artigianale più radicale.

Eleganza allo stato puro

La nuova Veloce12 Barchetta incarna l’idea di guida come esperienza sensoriale. L’assenza del tetto crea un legame diretto con il paesaggio che diventa parte integrante del viaggio. L’aria, la luce e il profilo dell’orizzonte si fondono con il gesto della guida generando una connessione diretta tra uomo e macchina. La scocca scolpita è realizzata interamente in fibra di carbonio. La scelta di questo materiale permette di contenere il peso, aumentare la rigidità e migliorare l’agilità. L’assetto adotta sospensioni adattive. Il sistema frenante risponde con prontezza e definisce un comportamento dinamico bilanciato tra controllo e piacere.

L’abitacolo riflette la stessa coerenza estetica. Gli interni sono un tributo al design italiano nella sua forma più pura. I sedili seguono un’impostazione ergonomica pensata per offrire una guida comoda. La pelle italiana e i tessuti in fibre naturali provengono da fornitori artigianali di altissimo livello. Gli stessi che arredano yacht e interni residenziali su misura. Nulla è lasciato al caso. Ogni cucitura, ogni inserto, è rifinito a mano.

Caratteristiche e prestazioni

E dal punto di vista tecnico? Il motore è un V12 da 5,5 litri a ciclo aspirato per 503 CV a 7.000 giri al minuto di potenza. La coppia tocca i 760 Nm. Il cambio è manuale a sei rapporti con trazione posteriore. Bastano 4,4 secondi per arrivare a 100 km/h, con una progressione che si ferma solo attorno ai 290 km/h di velocità massima. Il serbatoio ha una capacità di 114 litri. I consumi nel ciclo combinato superano i 22 litri ogni cento chilometri. Le emissioni si attestano sui 530 g/km (omologazione Euro 2). L’assetto è invece su misura. I cerchi firmati Touring Superleggera calzano pneumatici da 19”.

La presenza del prototipo Proto 00 completa la proposta di Touring Superleggera con un approccio tecnico più radicale. Le due auto incarnano visioni differenti. Una (la Veloce12 Barchetta) celebra l’estetica e il lifestyle. L’altra (la Proto 00) esprime la potenza e la meccanica portata all’essenza. Il linguaggio è lo stesso, ed è quello della Veloce12. Un linguaggio di italianità e pura artigianalità.