Porsche, negli USA abilita il Plug & Charge per le ricariche presso i Supercharger Tesla

Non è così remota la possibilità che in futuro ogni veicolo elettrico potrà collegarsi con qualsiasi stazione di ricarica, accettare la potenza disponibile ed effettuare molto rapidamente gli addebiti. A tal scopo, Porsche ha annunciato la possibilità per i proprietari di Macan EV e del prossimo Cayenne EV di ricaricare presso 27.500 Tesla Supercharger negli USA senza la necessità di applicazione o carta di credito.

Il produttore tedesco ha infatti comunicato di aver attivato per i propri veicoli elettrici la funzionalità Plug & Charge sulla rete Tesla Supercharger tramite il Porsche Charging Service. Si tratta di un’importante integrazione che rende così possibile l’esperienza di ricarica rapida ed efficiente alla rete di proprietà Tesla, con pagamento sicuro e senza soluzione di continuità tramite il Porsche Charging Service.

La cosa molto interessante della tecnologia Plug & Charge è che riesce ad eliminare la necessità di app separate o carte di credito presso stazioni di ricarica compatibili per i membri attivi del Porsche Charging Service. Questo si traduce in tempi di attesa notevolmente ridotti e viaggi a lunga distanza più convenienti.

Porsche si è mossa con largo anticipo nel semplificare l’esperienza di ricarica dei propri veicoli elettrici, introducendo fin da subito il Plug & Charge sulle colonnine Electrify America e ampliando poi l’ecosistema tramite l’accesso in roaming alla rete ChargePoint, reso possibile da aggiornamenti Software per Taycan e Macan Electric. L’integrazione più recente con i Supercharger Tesla rappresenta un ulteriore passo avanti: sebbene sia ancora necessario un adattatore NACS-CCS dettaglio che rende il processo leggermente meno immediato di quanto il nome possa suggerire – l’esperienza resta piuttosto semplice e fluida rispetto all’uso di app o carte di credito. Non si esclude che i futuri modelli Porsche possano adottare direttamente lo standard NACS, eliminando anche questo ultimo passaggio.

Porsche si trova oggi in una situazione avvantaggiata nel panorama delle vetture elettriche, offrendo ai propri clienti un accesso semplice e integrato ad un’ampia rete di ricarica e un’esperienza d’uso fluida, in alcuni aspetti forse più avanzata di quella Tesla.

Rimane però l‘esclusione delle Taycan precedenti al 2026 dal Plug & Charge sui Supercharger, nonostante il supporto già attivo su altre reti. Il Plug & Charge, pensato per replicare l’esperienza immediata tipica di Tesla, viene oggi implementato da Porsche in modo diretto e completo, al momento solo negli Stati Uniti per Macan Electric, Taycan 2026 e, in futuro, Cayenne Electric.