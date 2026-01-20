Dalla strada al mare: eleganza ed esclusività dalla collaborazione Frauscher x Porsche

La collaborazione tra Porsche e Frauscher Boats va avanti in segno di grande continuità e al boot Dusseldorf 2026, i due brand si preparano a presentare la Frauscher x Porsche 790 Spectre. Si tratta di una nuova esclusiva barca sviluppata intorno al sistema propulsivo della Porsche Macan. La prima mondiale verrà accompagnata dalla Macan Turbo Concept Lago, una concept car ampiamente personalizzata. Barca e SUV si identificano l’uno con l’altra in numerosi dettagli stilistici.

L’occasione di Dusseldorf sarà inoltre un grande palcoscenico per la nuova Porsche Cayenne Electric che celebrerà la sua anteprima tedesca.

FRAUSCHER X PORSCHE 790 SPECTRE

La nuova Frauscher x Porsche 790 Spectre è un progetto interamente sviluppato a partire dal sistema elettrico della nuova Porsche Macan e prende forma attorno alla batteria ad alta tensione. Tutto questo si traduce in una barca sportiva, leggera, agile ed efficiente che vuole alzare l’asticella nel mondo nautico, come fece la pluripremiata Frauscher x Porsche Fantom e la sua variante open-top “Air".

Lo scafo di questa barca è completamente nuovo: più leggero, corto e stretto rispetto al passato. Il modulo di propulsione invece si “adegua" al passato e comprende una batteria da 100 kWh e un motore PSM da 400 kW (544 CV).

Frauscher x Porsche 790 Spectre non è solo una barca di 7,97 metri che viene spinta da un propulsore della casa di Stoccarda, ma anche un esercizio di stile per il brand stesso che si traduce in diversi dettagli. Grazie a numerosi elementi di design esterni ed interni, la barca e il SUV condividono uno stile unitario, fondendo i mondi della strada e dell’acqua.

Anche in mare la personalizzazione gioca un ruolo importantissimo e questo viene reso evidente dalla verniciatura esclusiva Darkteal Metallic, condivisa con la vettura. Il colore deriva dal programma Paint to Sample, che amplia la gamma Porsche di tinte altamente personalizzate. Si tratta di un programma disponibile anche per la 790 Spectre tramite cui i clienti possono far applicare la tonalità scelta direttamente in cantiere con una finitura a 11 strati.

Un ulteriore tratto stilistico di forte carattere, che offre ampie possibilità di personalizzazione, è rappresentato dalle sideblades. Sulla Macan Turbo Concept Lago, impreziosite dalla scritta “Frauscher x Porsche", sono verniciate in tinta con la carrozzeria, mentre sulla barca esposta adottano una finitura nero lucido con la dicitura “electric".

INTERNI LUSSUOSI

Internamente viene portato avanti il filo logico di reciproci richiami di design. Il pulsante di avviamento della 790 Spectre è, come da tradizione Porsche, posizionato a sinistra del volante. Il volante stesso, rivestito in semipelle originale Porsche, oltre ai sedili riportano tutto lo schema delle vetture del costruttore tedesco.

I cinque strumenti circolari con la grafica tradizionale Porsche richiamano anch’essi il DNA sportivo di Zuffenhausen e, infine, il design della panca posteriore, con cuciture verticali, è ispirato a Porsche, evidenziando la filosofia stilistica condivisa.

MACAN TURBO CONCEPT LAGO

Parallelamente, la 790 Spectre ha lasciato un segno evidente sulla Macan Turbo Concept Lago, includendo elementi su misura del programma Sonderwunsch di Porsche. Il vano bagali, anteriore e posteriore, si caratterizza per un rivestimento in vero legno, ripreso dagli yacht. Questo materiale si ritrova anche in elementi come i tappetini e pannelli porta, ricordando la sensazione di un ponte di una barca. Il punto più alto del cockpit vede l’impiego di una bussola e i centri dei sedili sono rivestiti in tessuto nautico.

Oltre ai materiali utilizzati e al largo impiego di cuciture a contrasto per enfatizzare le colorazioni, il legame tra i due mondi si ritrova anche nelle chiavi identicamente personalizzate per la barca e il SUV, entrambe rifinite in Darkteal Metallic.

La vera differenza tra i due progetti è che attualmente la Macan Turbo Concept Lago rimane esclusivamente un esercizio di stile, mentre la Frauscher x Porsche 790 Spectre è ordinabile. I clienti possono personalizzare e ordinare anche la Cayenne Electric che, nella sua versione Turbo arriva a 850 kW (1.156 CV), rappresentando un veicolo perfetto per il traino di rimorchi per barche.