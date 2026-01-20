Leasys, primo operatore di noleggio a lungo termine in Italia

I risultati del 2025 confermano che in Italia il noleggio a lungo termine sta crescendo. Non solo tra le flotte, ma anche tra i privati. Ma qual è l’operatore con la quota di mercato maggiore? Leasys, che con più di 98.000 immatricolazioni nel 2025, conquista una quota di mercato del 24%

I numeri di Leasys

La società, nata come joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, sta seguendo una strategia che punta a un’offerta modulare e flessibile. Un’offerta in grado di coprire l’intera catena, dal leasing per i privati alla gestione delle flotte aziendali. È interessante notare come la crescita di Leasys sia trasversale e non legata a una sola tipologia di clientela. Nelle cosiddette Passenger Car, per esempio, la quota raggiunge il 22%, mentre nel comparto dei veicoli commerciali leggeri tocca il 37%.

Un altro elemento chiave è il rapporto con Stellantis. A oggi Leasys gestisce oltre il 63% delle immatricolazioni del Gruppo nel canale del leasing operativo. Le vetture immatricolate nel 2025 nell’ambito di questa sinergia superano le 86.000 unità. Il ruolo di Leasys come captive B2B di Stellantis in Italia resta centrale, ma il perimetro operativo si allarga anche ad altri marchi. Circa il 10% della flotta complessiva appartiene infatti a brand esterni. La società è oggi presente in undici Paesi europei e gestisce una flotta complessiva di oltre 950.000 veicoli.

L’interesse verso il noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine sta crescendo. Secondo i dati più recenti rappresenta oggi oltre il 30% delle immatricolazioni complessive in Italia. Ma perché? Sempre più automobilisti preferiscono questa formula all’acquisto diretto. Sono diverse le ragioni di un fenomeno che racconta molto del contesto economico e sociale del nostro Paese. Il noleggio a lungo termine offre maggiore sostenibilità, controllo dei costi e accesso rapido alle tecnologie più recenti. Valori che gli automobilisti di oggi apprezzano di più. Leasys intercetta questo cambiamento offrendo pacchetti scalabili e integrati, rivolti a clienti molto diversi tra loro, dai liberi professionisti alle grandi imprese.