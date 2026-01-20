Cerca

Con meno di 20€ puoi proteggere moto e scooter da pioggia, vento e gelo

Con meno di 20€ puoi proteggere moto e scooter da pioggia, vento e gelo
Daniele Di Geronimo
Pubblicato il 20 gen 2026

Chi ha una moto o uno scooter e lo utilizza tutti i giorni per andare al lavoro o che ha necessità di parcheggiarlo in strada, sa bene dell’importanza di avere un telo protettivo. Non tutti i teli sono però uguali e un’offerta come quella di oggi, con il 36% di sconto sul telo coprimoto Maizjok, è un’occasione da cogliere al volo. Sia per sostituire il vecchio telo magari danneggiato e non più impeccabile dopo tanti anni di utilizzo, sia per riparare la moto o lo scooter appena comprato.

Un telo progettato per resistere nel tempo

Ma cosa rende diverso e unico questo telo? Il telo coprimoto è realizzato in poliestere 210D e si distingue per la scelta di un materiale tecnico ad alta densità. È un materiale pensato per un uso prolungato in ambienti ostili. Il tessuto, robusto e traspirante, è rivestito internamente con una pellicola argentata impermeabile che assicura una barriera efficace contro pioggia e neve. La doppia cucitura con nastro sigillante interno contribuisce a prevenire infiltrazioni d’acqua lungo i punti più critici. Così che a beneficiarne è la durata complessiva. In questo modo non bisognerà sostituire il telo regolarmente.

Un dettaglio interessante? Questo telo adotta una soluzione intelligente per l’utilizzo del lucchetto. Al posto dei classici occhielli metallici (soggetti a corrosione e rottura) è presente un foro rinforzato in tessuto che permette di fissare il telo alla ruota senza danneggiarlo. Le cinghie elastiche anteriori e posteriori, unite a una fibbia centrale, garantiscono un’adesione stabile anche quando c’è forte di vento.

A rendere questo prodotto particolarmente interessante c’è poi la visibilità. Grazie alle tre strisce riflettenti poste sul frontale e sui lati, è infatti possibile vedere la moto e lo scooter anche di notte migliorandone la sicurezza e la visibilità.

