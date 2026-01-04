Porsche Cayenne Elettrico: in arrivo la variante Coupé | Foto spia

Non è passato molto tempo dalla presentazione del nuovo Porsche Cayenne Elettrico ma il brand di Stoccarda vuole alzare ulteriormente l’asticella e sta preparando la versione Coupé del SUV elettrico.

A causa del rallentamento dei progetti di elettrificazione per problemi commerciali, è difficile che il modello 100% elettrico possa portare all’uscita di scena della terza generazione del SUV nella sua versione termica; a tal proposito è stata annunciata una nuova evoluzione del modello a benzina.

Nonostante questo, la gamma Cayenne si arricchirà della variante Coupé per quanto riguarda la propulsione elettrica per andare incontro al maggior numero possibile di clienti.

Il nuovo Porsche Cayenne Coupé Elettrico è stato avvistato in Germania durante i test su strada, quasi privo di camuffature. Come era lecito aspettarsi non ci sono grandi modifiche al frontale e rimangono gli stilemi del modello recentemente presentato, nella sezione posteriore invece si trovano montanti molto più inclinati che, insieme alla forma dei finestrini, disegnano una curva familiare, che ricorda la 911.

All’estremità del portellone posteriore trova posto uno spoiler elettrico mentre i fanali posteriori, che dalle foto sembrano avere un aspetto a “pixel", dovrebbero assumere la forma di una fascia luminosa interrotta dal lettering del brand.

Internamente non dovrebbero esserci particolari variazioni rispetto alla versione standard e si presume che anche le motorizzazioni possano allinearsi alla sorella recentemente presentata.

Il SUV Coupé sarà basato anch’esso sulla piattaforma modulare PPE. Attualmente il SUV nella variante standard viene proposto nella sua motorizzazione di ingresso con 408 CV e con 857 CV nella variante Turbo, che diventano 1.156 CV in modalità boost.

Non sarebbe così eclatante sapere che Porsche stia lavorando ad una versione esclusiva Turbo GT, come già avvenuto in passato per le versioni termiche.

Inoltre, questo nuovo modello, potrà beneficiare del sistema di ricarica ad induzione già inaugurato dal Cayenne Elettrico standard.