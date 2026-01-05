Da Telepass 12 mesi a canone zero e rimborso sul pedaggio: offerta in scadenza

Telepass Sempre, l’abbonamento che include un dispositivo Telepass colorato gratis e parcheggi convenzionati più strisce blu senza commissioni, è in offerta per i nuovi clienti fino all’11 gennaio: 12 mesi a canone zero e 50% di cashback sul pedaggio, al termine poi del periodo promozionale il piano si rinnova a 3,90 euro al mese.

L’offerta relativa al rimborso del 50% sul pedaggio prevede un cashback fino a 5 euro al mese per un totale di 30 euro, per i transiti effettuati dal 1° dicembre 2025 al 31 maggio 2026. Per riscattare il rimborso occorre attivare l’offerta via app inserendo il codice promozionale 50PED: l’applicazione Telepass è disponibile sia su smartphone Android che su iPhone.

I servizi di mobilità inclusi in Telepass Sempre

L’abbonamento Telepass Sempre prevede due diversi tipi di contratti: Telepass Base e Telepass Servizi di Mobilità. Il primo contratto include il dispositivo Telepass per il telepedaggio al costo promozionale di 2,66 euro al mese, il secondo contratto invece i servizi di mobilità in app Telepass al prezzo di 1,24 euro al mese.

Riguardo ai servizi di mobilità e tempo libero, ecco un loro elenco esaustivo:

Strisce Blu : pagamento e gestione delle soste in app senza tagliandi né parchimetri

: pagamento e gestione delle soste in app senza tagliandi né parchimetri Parcheggi Convenzionati : accesso ai parcheggi effettuando il pagamento con il dispositivo Telepass

: accesso ai parcheggi effettuando il pagamento con il dispositivo Telepass Bollo : promemoria per la scadenza e pagamento via app

: promemoria per la scadenza e pagamento via app Revisione : prenotazione e pagamento in app della revisione presso l’officina più vicina alla propria abitazione

: prenotazione e pagamento in app della revisione presso l’officina più vicina alla propria abitazione pagoPA : pagamenti relativi alla Pubblica Amministrazione come imposte, multe e rette scolastiche

: pagamenti relativi alla Pubblica Amministrazione come imposte, multe e rette scolastiche Mezzi pubblici: pagamento di abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico

Altri servizi utili sono l’accesso all’Area C di Milano senza la necessità del ticket, l’acquisto delle vignette per Svizzera, Austria, Slovenia e Repubblica Ceca, oltre all’accesso agli impianti sciistici saltando la coda alla biglietteria. Infine, vi è anche l’utile servizio Taxi che permette di chiamare il taxi più vicino e pagare la corsa con un solo tap tramite l’applicazione.