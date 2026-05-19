Stellantis, in programma una E-Car accessibile a tutti: prime anticipazioni

Se le auto alla spina costassero una cifra abbordabile, probabilmente, avrebbero già avuto una diffusione importante anche alle nostre latitudini. In città potrebbero rappresentare una soluzione silenziosa a tanti problemi e il colosso italo-francese non vuole lasciarsi sfuggire l’opportunità di lanciare un’auto elettrica compatta ed economicamente abbordabile.

L’inizio della produzione è previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. Seguendo il diktat di Ursula von der Leyen la “E” di E-Car starà per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile. A Bruxelles hanno iniziato a spingere per una produzione sul territorio europeo di vetture a zero emissioni alla portata del popolo anche per evitare ulteriori tagli di personale nell’industria delle quattro ruote in crisi.

Orientata all’uso quotidiano

Stellantis già propone la FIAT Topolino, la Citroën Ami e Opel Rocks-e, realizzate sulla stessa piattaforma, che sono classificate come quadricicli leggeri elettrici (categoria L6e). Una E-Car rientrerebbe in un segmento ad alto potenziale, destinato al mercato interno, in linea con le idee esposte dalla Commissione Europea per favorire la crescita produttiva. L’idea è fronteggiare l’invasione di marchi cinesi che stanno ottenendo straordinari risultati in tempi record, togliendo spazio ai brand storici.

Il major, nato dalla fusione tra FCA e PSA, vuole continuare a scommettere sulla diffusione di auto a zero emissioni, cambiando approccio. Per ora diversi modelli 100% elettrici proposti sul mercato hanno deluso le aspettative. Stellantis vorrebbe proporre una EV di piccole dimensioni a sostegno della transizione green che attende il Vecchio Continente. L’obiettivo di un graduale svecchiamento dei parchi auto si deve sposare con una mobilità per tutti, in risposta alla contrazione senza precedenti del segmento delle vetture di piccole dimensioni a prezzi accessibili negli ultimi anni.

Nuove prospettive

L’amministratore delegato del Gruppo Stellantis, Antonio Filosa, ha annunciato: “L’E-Car rappresenta un concetto profondamente radicato nel DNA europeo di Stellantis, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand. L’inizio della produzione è previsto nel 2028 nel nostro stabilimento di Pomigliano”.

L’E-Car prenderà forma tra due anni a Pomigliano con volumi produttivi importanti. Stellantis ha già realizzato nell’impianto campano diverse vetture accessibili, tra cui la popolare FIAT Panda, ora Pandina. La new-entry 100% elettrica avrà uno stile moderno e sarà dotata di tutte le tecnologie di ultima generazione, grazie alla collaborazione con partner selezionati per velocizzare il time-to-market.