Ferrari Luce, le ultime foto spia prima del debutto del 25 maggio

L’attesa è quasi finita. Il prossimo 25 maggio, nella suggestiva cornice della città eterna, Roma, Ferrari svelerà al mondo intero la sua prima creatura 100% elettrica. C’è molta curiosità intorno a questo veicolo, vuoi perché si tratta di un cambio di paradigma totale all’interno del mondo del Cavallino abituato a sinfonie motoristiche di un certo livello, vuoi perché la strada dell’elettrificazione è stata recentemente abbandonata dai suoi rivali più vicini (vedi Lamborghini).

A Maranello, però, l’investimento sull’elettrico è stato sostanzioso, basti pensare alla creazione da zero dell’e-building, l’hub dedicato esclusivamente all’universo a batteria, quindi adesso non si può fare a meno di lanciare commercialmente la Luce. Intanto, proprio sulle strade di casa, è stato immortalato un muletto da Gabetz Spy Unit con foto pubblicate da Walter Vayr, che ci permette di osservare sotto alle camuffature le proporzioni di questo inedito modello

Le proporzioni

Prima Ferrari ci ha dato un assaggio ufficiale di ciò che saranno gli interni della Luce, che rappresentano un saggio mix tra la tradizione e l’innovazione. Inutile tornare a parlare dell’abitacolo, che comunque ha creato – come sempre capita con auto divisive – delle reazioni non unanimi. C’è chi li ha trovati coerenti e che invece si aspettava un azzardo maggiore da parte del Cavallino.

Tornando al tema principale, dopo aver visto il muletto della Luce sotto diversi “travestimenti", ora si può finalmente apprezzare nelle sue forme più vicine a quelle che verranno svelate la prossima settimana. Dalle immagini diffuse su Facebook (qui per vedere il post completo), la Ferrari Luce ancora pesantemente mascherata, sfoggia delle proporzioni rilevanti, un assetto molto basso, delle carreggiate allargate e una carrozzeria ricca di muscoli. La linea sembra farci pensare a un’impostazione sportiva, come da tradizione, ma più orientata alla versatilità rispetto alle Ferrari di sempre.

Il debutto a breve

Come dicevamo, la presentazione ufficiale arriverà tra pochi giorni e finalmente potremo capire di che pasta sia fatta questa macchina che sfonderà una porta finora mai aperta dal Cavallino Rampante, che rinuncerà al sound corposo dei suoi propulsori termici per abbracciare il silenzio dell’elettrificazione completa. Vedremo, inoltre, se il prezzo confermato sarà quello di 550.000 euro a esemplare e quante saranno le unità prodotte ogni anno (indiscrezioni parlano di circa 1.500).