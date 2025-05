Michelin CrossClimate 3: la nuova generazione dello pneumatico quattro stagioni

A distanza di dieci anni dal lancio del Michelin CrossClimate, il primo pneumatico estivo omologato per l’uso invernale, Michelin compie un importante passo in avanti presentando due novità: il Michelin CrossClimate 3 Sport, pensato per le auto sportive, e il Michelin CrossClimate 3.

Dalle utilitarie alle berline, passando per le sportive, Michelin si è sempre contraddistinta per offrire ai suoi clienti opzioni ad alta tecnologia e alte prestazioni su misura per ogni categoria, che promettono di superare i limiti degli standard offerti, in particolare per quanto riguarda l’aderenza sulle superfici bagnate, la sicurezza, la durata e persino la sportività con l’adozione di Michelin CrossClimate 3 Sport.



Nel, Michelin, ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nello sviluppo degli pneumatici con il lancio del primo CrossClimate, rompendo con le tecniche convenzionali edi uno pneumatico estivo con ladi uno invernale. Se inizialmente questa innovazione fu vista come un rischio, si è rapidamente contraddistinta come unagarantendo una maggiore semplicità, maggiore sicurezza e mobilità garantita per tutto l’anno, in tutte le condizioni meteo possibili.

Da quel momento, la categoria degli pneumatici quattro stagioni ha continuato a crescere e ad espandersi. Michelin CrossClimate 2, lanciato nel 2021, ha ulteriormente alzato l’asticella di questa tecnologia ibrida, permettendo il suo utilizzo in una più vasta gamma di veicoli, mantenendo un livello di prestazioni molto elevato sia con la stagione più fredda che con quella più calda. Dietro le quinte però non si parla solo di innovazione in termini di tecnologia, ma anche di quanto questa soluzione abbia contribuito ad una significativa trasformazione nel mercato. In soli dieci anni infatti, lo pneumatico quattro stagioni si è rivelato estremamente funzionale, tanto da essere stato adottato da milioni di conducenti europei.

Continuando a tracciare la strada con il lancio di CrossClimate 3 nel 2025, Michelin intende mantenere il suo ruolo pionieristico.

LE PRINCIPALI DIFFERENZE

Il CrossClimate 3 Sport si distingue per un handling preciso e una tenuta di strada ottimale sia su asfalto asciutto che bagnato, con prestazioni certificate anche su neve, offrendo così uno pneumatico estivo ad alte prestazioni che mantiene la sua affidabilità anche in inverno. Rappresenta la soluzione ideale per conducenti sportiveggianti alla ricerca di una solzuione unica performante tutto l’anno

si distingue per un handling preciso e una tenuta di strada ottimale sia su asfalto asciutto che bagnato, con prestazioni certificate anche su neve, offrendo così uno pneumatico estivo ad alte prestazioni che mantiene la sua affidabilità anche in inverno. Rappresenta la soluzione ideale per conducenti sportiveggianti alla ricerca di una solzuione unica performante tutto l’anno Al contrario, il CrossClimate 3 punta su un equilibrio perfetto tra sicurezza, efficienza e versatilità climatica, offrendo prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore, maggiore durata chilometrica e compatibilità con una vasta gamma di veicoli, comprese le auto elettriche.

Michelin consolida la sua leadership nel segmento degli pneumatici quattro stagioni con, pensate per soddisfae diverse esigenze di mobilità: il Michelin CrossClimate 3 Sport, progettato per veicoli ad, inclusi quelli elettrici, e il Michelin CrossClimate 3, pensato per un uso

In sintesi, mentre CrossClimate 3 Sport è mirato a prestazioni sportive senza compromessi, il CrossClimate 3 si rivolge a chi cerca una soluzione bilanciata e versatile per l’uso quotidiano.