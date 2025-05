Michelin X Works Z2 e D2: nuovi pneumatici per mezzi da cava e cantiere

Michelin rinnova la sua offerta di pneumatici per i mezzi del settore cava e cantiere e lo fa nell’ottica di migliorare l’efficienza complessiva, così da assicurare alle flotte un risparmio dei costi legato al minor consumo di carburante e ad una maggiore durata delle gomme.

Le novità sono i nuovi pneumatici Michelin X Works Z2 e D2, prodotti destinati ai veicoli da lavoro inclusi i mezzi per la gestione dei rifiuti. Le nuove coperture promettono alte prestazioni per quanto concerne la robustezza, la trazione e l’aderenza su tutte le tipologie di terreno, ma aggiungono anche alcune innovazioni tecniche che si traducono in una maggiore resa chilometrica e in una diminuzione della resistenza al rotolamento, aspetto chiave per favorire una riduzione del consumo di carburante.

LE CARATTERISTICHE TECNICHE

Le nuove Michelin X Works Z2 e D2 vantano un nuovo disegno del battistrada progettato proprio per favorire lo scorrimento della gomma sul terreno e per diminuire la rumorosità, senza dimenticare al tempo stesso la trazione che, secondo il produttore francese, è stata migliorata.

Le nuove arrivate rappresentano la prima gamma di pneumatici del segmento ad ottenere l’etichettatura B per la resistenza al rotolamento sull’asse sterzante. Per le ruote anteriori Michelin parla inoltre di una durata che può arrivare fino al 10% in più rispetto alla precedente generazione, mentre per l’asse motore tale valore sale al 25%.

L’indice di carico è stato migliorato e arriva adesso a 158/150, ovvero 8,5 tonnellate per l’allestimento singolo (si arrivava invece a 8 tonnellate per la generazione precedente). Tra le altre peculiarità c’è la marcatura 3PMSF che ne certifica la validità anche in condizioni invernali, ma non mancano le protezioni sui fianchi studiate per garantire una maggiore robustezza.

DISPONIBILITÀ E MISURE

I nuovi pneumatici Michelin X Works Z2 e D2 arriveranno sul mercato il 1° giugno 2025 inizialmente nella misura 315/80 R22.5, mentre a partire da settembre saranno introdotte le misure 13R22.5 della serie X Works Z2 e D2 e 385/65 della linea X Works HL Z2.

Le gomme saranno disponibili sia per gli assali sterzanti che per gli assali motori e saranno commercializzate in tutta Europa. Michelin sottolinea inoltre che il 90% delle carcasse dei propri pneumatici è accettato per la ricostruzione Remix.