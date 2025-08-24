Mercedes-Benz Vision V: lusso e tecnologia per i viaggi del futuro

Un’elegante limousine con autista, pensata per trasformare ogni spostamento in un’esperienza sensoriale totale. Stiamo parlando della Mercedes-Benz Vision V un concept che mostra la sua idea di Van del futuro e che incarna la sintesi perfetta tra spazio generoso, esclusività e tecnologia immersiva di nuova generazione. Materiali pregiati lavorati a mano si combinano con soluzioni di design iper-moderno e dettagli sorprendenti, anticipando ciò che sarà la futura Grand Limousine Mercedes-Benz VLS. Dopo il debutto mondiale a Shanghai e la tappa inaugurale a Dubai, la Vision V prosegue il suo tour internazionale con l’obiettivo di mostrare al pubblico come sarà il futuro del viaggio di lusso.

Due nuove funzioni

Un rifugio tecnologico: la Private Lounge

Dopo aver conosciuto le principali peculiarità della Vision V con ben 7 configurazioni di ambienti differentiin occasione della sua nuova uscita pubblica,con due novità principali. La prima riguarda il, uno dei sette mondi interattivi disponibili a bordo: dopo il successo in Cina con un brano locale, ora è disponibile anche una canzone in inglese per il pubblico internazionale. La seconda è un upgrade alla già spettacolare esperienza cinematografica, che grazie allaregala immagini ancora più vivide, profonde e coinvolgenti, portando la qualità visiva a uno standard di riferimento per l’intrattenimento su ruote.

La nuova generazione di Grand Limousines

Cuore della Vision V è la, un ambiente separato dall’abitacolo principale e pensato per offrire privacy e comfort assoluto. Qui, da sotto il pavimento, emerge un cinema screen retrattile da, incastonato in una console in radica e pelle Nappa. L’uscita dello schermo è visibile attraverso lamelle trasparenti e segna l’inizio della trasformazione dello spazio in un hub multimediale personalizzato.Il, inclusi exciters integrati nei sedili per far percepire fisicamente le vibrazioni della musica. Sette proiettori distribuiti nel cielo e nel pavimento ampliano il campo visivo, mentre i finestrini laterali diventano schermi aggiuntivi per un’esperienza digitale a 360 gradi. L’illuminazione ambientale reagisce al ritmo della musica, accentuando l’effetto “cocoon” che avvolge i passeggeri. Il tutto, che permette di estendere o ritrarre lo schermo in qualsiasi momento. Oltre alla proiezione di film, lo spazio può trasformarsi in sala giochi, auditorium, ufficio o zona relax.

: fino a otto posti, pensato sia per famiglie e viaggi di piacere, sia per servizi VIP shuttle. VLS: il vertice della gamma, un segmento esclusivo che porta il concetto di lusso automobilistico a un nuovo livello.

Mercedes-Benz annuncia anche i nomi della prossima generazione di MPV di lusso privati:

Dal 2026, il VLE sarà il primo modello a sfruttare la nuova architettura modulare e scalabile per van, che permetterà una netta separazione tra Grand Limousines private e veicoli commerciali. La VLS completerà la gamma, posizionandosi al top del segmento MPV.