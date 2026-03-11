Assicurazione auto online: risparmia fino al 36% con l'offerta di Verti

Gli utenti che si stanno rivolgendo al mondo dell’assicurazione auto online per risparmiare sul rinnovo della propria polizza auto possono prendere in considerazione l’ultima offerta di Verti, compagnia online appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE, che propone fino al 36% di sconto rispettando determinati requisiti.

Inoltre, indipendentemente dalla promo in corso, è sempre possibile beneficiare del 10% di sconto web effettuando preventivo e acquisto direttamente sul sito ufficiale di Verti. Per il preventivo sono sufficienti il numero di targa del veicolo da assicurare e la data di nascita del proprietario: la procedura richiede circa 15 secondi del proprio tempo libero, mentre per il pagamento è possibile utilizzare carta di credito, bonifico bancario o PayPal, con l’opportunità inoltre di pagare in rate mensili, trimestrali o semestrali.

I requisiti da soddisfare per la scontistica massima

Per beneficiare del 36% di sconto sulla propria polizza occorre soddisfare le seguenti condizioni:

Nuovo cliente Verti

Auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2026

Prima classe di merito

Nessun incidente negli ultimi 11 anni

Aggiunta delle garanzie accessorie Infortuni del conducente, Incendio&furto, Tutela giudiziaria, Assistenza stradale e Opzione carrozzerie convenzionate

L’accesso all’offerta è riservato unicamente agli utenti che effettuano online il preventivo e l’acquisto tramite bonifico bancario, PayPal o carta di credito. Inoltre, Verti sottolinea che lo sconto viene applicato in automatico sulla tariffa in vigore della polizza RC Auto, di conseguenza non tiene conto del costo relativo alle garanzie accessorie che si scelgono di aggiungere durante il preventivo. In ultimo, chi lo desidera può scegliere di pagare a rate sfruttando l’opzione #VERTIARATE (per altre percentuali di sconto sulla polizza RC Auto è possibile invece che occorra pagare in un’unica soluzione, ndr).

L’offerta in corso sul sito ufficiale dell’assicurazione online Verti terminerà il 18 maggio. Maggiori informazioni sono consultabili sulla pagina dedicata, raggiungibile tramite il link posizionato qui sotto.