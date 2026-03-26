Geely Galaxy Battleship 700: il clone cinese della Defender sbarca in Europa

I major cinesi stanno imitando le migliori proposte straniere, offrendole a un prezzo più alla portata. In un Vecchio Continente sempre più a caccia di SUV non dovrà sorprendere il successo anche del Geely Galaxy Battleship 700. La crescita in Europa del Gruppo Geely passerà anche attraverso la new entry a ruote alte nella gamma. I colleghi inglesi di Auto Express l’hanno paragonata a un mix tra una Toyota Land Cruiser e una Land Rover Defender.

La Galaxy Battleship 700 ha fatto capolino al Salone dell’Auto di Shanghai nel 2025, come prototipo, per poi mostrarsi in tutta la sua bellezza in una versione di produzione molto simile. Tetto piatto, linee squadrate e frontale massiccio con gruppi ottici rotondi per un insieme che riporta alla mente anche la Ford Bronco. Non mancano i passaruota con protezioni in plastica e un retrotreno piatto, strizzando l’occhio agli amanti dello storico fuoristrada inglese dell’esercito di Sua Maestà.

Caratteristiche tecniche

In base alle anticipazioni il Geely Galaxy Battleship 700 dispone di un propulsore ibrido plug-in dotato di 3 motori elettrici che dovrebbe garantire un grande piacere di guida. Il powertrain sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire performance di alto livello su ogni superficie. Ai colleghi di Auto Express, Flavien Dachet, responsabile dello studio di design di Geely, ha ammesso che dietro al progetto vi sono diversi modelli che hanno fatto la storia nell’off-road.

Lo specialista ha dichiarato: “C’è stata, ovviamente, una certa ispirazione. Ma se si guardano i fuoristrada classici, seguono sempre la stessa ricetta. Che si tratti della Defender, della Mercedes Classe G, della Bronco o dei modelli classici, i codici sono gli stessi. Si tratta quindi di come interpretarli in modo che siano riconoscibili”.

Prezzo top secret

Se la nuova Defender parte da quasi 70.000 euro siamo sicuri che il fuoristrada Geely costerà molto meno. Per ora il marchio cinese ha fornito poche informazioni sulla Galaxy Battleship 700, limitandosi a condividere alcune immagini del modello. L’abitacolo è un mix tra tecnologie moderne e pulsanti fisici con cui regolare alcuni funzioni per il fuoristrada, come il bloccaggio dei differenziali. Spicca anche il grande selettore della trasmissione. Gli interni avranno materiali e sedili confortevoli, ma non attendiamoci nemmeno la qualità della Classe G.

La Battleship è costruita sull’ultima versione della piattaforma SEA di Geely. Su questa base sono nate già la Lotus Eletre e la Zeekr 9X con propulsore ibrido plug-in con tre motori elettrici che forniscono la trazione integrale. Vedremo quali motori utilizzerà la vettura definitiva e se avrà delle varianti. I prototipi della Battleship sono stati testati in vari ambienti, dalla gelida Svezia settentrionale ai deserti della Cina. Dovrebbe arrivare nel Vecchio Continente o almeno nel Regno Unito nel 2028. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.