Citroen e-C3, in Germania la versione più economica con 200 km di autonomia. Quando in Italia?

Al momento della presentazione della nuova Citroen e-C3, la casa automobilistica aveva promesso che in futuro sarebbe arrivata una versione entry level della city car elettrica con un’autonomia ridotta. In Italia ancora non è arrivata ma questo modello sta iniziando ad essere disponibile in altri Paesi europei. Dopo la Francia è adesso la volta della Germania, dove ha fatto proprio in questi giorni il debutto la nuova versione base delle C3 elettrica, modello che offre poco più di 200 km di autonomia ed è quindi maggiormente orientato ad un utilizzo prettamente cittadino.

BATTERIA PIÙ PICCOLA

La differenza con la Citroen e-C3 che conosciamo già, è solamente nella batteria. Il motore rimane sempre quello da 113 CV ma ad alimentarlo ci pensa un accumulatore LFP da 30 kWh per un’autonomia di 213 km secondo il ciclo WLTP. La percorrenza non è certamente molta ma più che sufficiente per un utilizzo urbano. Ricordiamo che la Citroen e-C3 è proposta anche con batteria LFP da 44 kWh e autonomia WLTP di 320 km.

PREZZO

La scelta di adottare una batteria più piccola ha permesso alla casa automobilistica di ridurre il prezzo d’accesso della sua e-C3 che in Germania adesso si potrà avere a partire da 19.990 euro, Lo stesso applicato anche in Francia. In Germania la Citroen e-C3 da 200 km è proposta anche in versione Van a partire da 19.490 euro.

QUANDO IN ITALIA?

Ancora una data non c’è. La Citroen C3 sta avendo un grande successo nel nostro Paese e quindi possiamo immaginare che non manchi molto prima che arrivi anche questa variante più accessibile del modello elettrico. Non possiamo fare altro che attendere novità da parte del costruttore francese.

