Nuova Peugeot 308: moderna, dinamica e adatta a tutti. Ecco come cambia
Peugeot presenta a livello mondiale le nuove Peugeot 308 e 308 SW: inedito design, tanta tecnologia e motori per tutte le esigenze
Nel mercato europeo delle berline e delle station wagon del segmento C, Peugeot ricopre da anni un ruolo da protagnista, offrendo modelli distintivi e caratteristici dal punto di vista stilistico e dinamico. La Peugeot 308 è stata una di queste, classificandosi in diversi mercati come uno dei modelli più venduti.
DESIGN ESTERNO
Al loro lancio, Peugeot 308 e 308 SW avevano stupito il pubblico per essere le prime ad incarnare il nuovo stemma del marchio, che con questo restyiling diviene illuminato, al centro di un frontale completamente rinnovato. Il radar è stato saggiamente nascosto dietro l’emblema, rimanendo invisibile agli utenti, ma funzionale in termini di sicurezza.
Frontalmente spiccano anche i gruppi ottici e i tratti luminosi caratteristici del modello. Il triplo graffio, tipico del marchio, viene mantenuto nei gruppi ottici a LED, mentre centralmente vengono integrati dei piccoli tratti luminosi che collegano la calandra da lato a lato.
Il design della nuova Peugeot 308 è pensato per trasmettere solidità e dinamismo. La spalla marcata, che si sviluppa con continuità dai parafanghi fino ai gruppi ottici anteriori, conferisce alla vettura una presenza su strada decisa e autorevole. Il frontale è dominato da un paraurti dal profilo trapezioidale, che appare saldamente ancorato all’asfalto e che integra due prese d’aria laterali. Questi elementi non hanno solo una funzione estetica, ma svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi aerodinamici, convogliando l’aria verso l’interno dei passaruota. Il risultato si traduce in una maggiore efficienza: la nuova 308 rientra infatti tra i modelli più aerodinamici della categoria, con vantaggi concreti in termini di consumi e, nelle versione ibride plug-in ed elettriche, di autonomia.
Al centro della scena troviamo la calandra, completamente integrata nella carrozzeria e caratterizzata da un trattamento in tinta con la vernice. Il disegno della griglia è studiato con precisione: gli elementi risultano più aperti nella parte centrale per favorire il raffreddamento, mentre si fanno progressivamente più fitti verso i lati, esaltando l’impatto visivo frontale.
Pur condividendo lo stesso DNA, le nuove Peugeot 308 e 308 SW interpretano il design con due personalità distinte. La 308 berlina si distingue per proporzioni equilibrate e un linguaggio stilistico dinamico, che la rendono una delle proposte più sportive del segmento C. La variante 308 SW, invece, esprime un’eleganza raffinata: il profilo slanciato e la coda scolpita le conferiscono una presenza sofisticata, capace di unire stile e funzionalità.
Il nuovo carattere della vettura viene rafforzato dai cerchi in lega diamantati, sviluppati dal team di design Peugeot con particolare attenzione a estetica e aerodinamica. Disponibili da 17" per l’allestimento Allure e in 18" per le versioni GT e GT Exclusive, rappresentano un equilibrio tra sportività e raffinatezza. Le varianti 100% elettriche adottano di serie i cerchi da 18" diamantati, indipendentemente dall’allestimento, mentre le configurazioni Style e Business si arricchiscono di cerchi con finitura in alluminio nero.
La gamma cromatica si amplia con due tonalità pensate per rafforzare l’identità delle nuove 308. La berlina debutta con il Blu Lagoa, un colore intenso e sofisticato, mentre la 308 SW introduce il Blu Ingaro, già apprezzato su altri modelli Peugeot e qui reinterpretato per esaltare l’eleganza.
INTERNI
Se esternamente la nuova Peugeot 308 colpisce per linee scolpite e proporzioni dinamiche, internamente sorprende per un design pulito e accogliente. L’abitacolo si sviluppa attorno a linee essenziali che integrano in modo armonioso il quadro strumenti digitale, il display centrale da 10 pollici e i comandi principali. Il cruscotto, progettato con un’architettura unica, libera spazio per i passeggeri anteriori, mentre la scelta di materiali raffinati come alluminio e alcantara contribuisce a creare un’atmosfera sofisticata e comfortevole.
Il quadro strumenti digitale, di serie su tutta la gamma, si arricchisce di una nuova grafica elegante e intuitiva, che nella versione 3D – disponibile sulle versioni GT ed esclusiva su GT Exclusive – rende la guida ancora più coinvolgente. A completare l’esperienza ci sono i cinque i-Toggles posizionati sotto lo schermo centrale: comandi tattili che permettono di personalizzare le scorciatoie per le funzioni più utilizzate, come climatizzazione, navigazione o contatti preferiti. L’ambiente si può poi modulare a piacere grazie a un sistema di illuminazione interna con otto tonalità, che dal cruscotto si estendono alle portiere.
La variante SW porta con sé la stessa identità stilistica, ma la abbina ad una notevole versatilità. I sedili posteriori sono frazionabili in tre parti (40/20/40) e ribaltabili direttamente dal bagagliaio, rendendo facile adattare lo spazio ad ogni esigenza. Nelle versioni ibride plug-in, il pianale a doppia posizione ottimizza ulteriormente la capacità di carico, che spazia da 598 a 1.487 litri. Il portellone elettrico con apertura hands-free, disponibile su diversi allestimenti, aggiunge un tocco di comodità nella vita quotidiana.
La nuova Peugeot 308 unisce comfort e tecnologia a un piacere di guida autentico. Al centro dell’esperienza si trova l’i-Cockpit evoluto: volante compatto, quadro strumenti rialzato e cruscotto leggermente orientato verso il guidatore assicurano ergonomia e controllo immediato, creando una perfetta sintonia tra conducente e vettura.
L’abitacolo della nuova Peugeot 308 è pensato per il benessere di chi viaggia, con sedili anteriori eleganti e dal design sportivo. Su alcuni allestimenti, i sedili certificati AGR garantiscono ergonomia e regolazioni personalizzabili, con funzioni opzionali di riscaldamento e massaggio disponibili di serie sulla GT Exclusive.
L’attenzione al comfort si estende a tutta la cabina: l’AQS (Air Quality System) e la tecnologia Clean Cabin monitorano e purificano costantemente l’aria, mentre l‘app MyPeugeot consente di climatizzare l’abitacolo a distanza. Un tetto apribile opzionale e un sistema audio Focal Premium con 10 altoparlanti assicurano esperienze di suono di alto livello, mentre la connettivutà completa e le quattro porte USB-C rendono ogni viaggio semplice e connesso.
GAMMA DI MOTORI PER TUTTI
La nuova Peugeot 308 offre una scelta completa di motorizzazioni, pensata per combinare prestazioni, efficienza e sostenibilità.
La Peugeot E-308 porta al volante un’esperienza completamente elettrica: il motore da 156 CV e 270 Nm di coppia assicura accelerazioni fluide, mentre la batteria da 58,4 kWh promette fino a 450 km di autonomia nel ciclo combinato WLTP. La frenata rigenerativa, regolabile in tre livelli mediante i paddle dietro al volante, ottimizza l’efficienza e offre sensazioni di guida personalizzabili. Il caricatore trifase da 11 kW e la compatibilità con tutte le modalità di ricarica rendono semplice ricaricare la vettura, con tempi rapidi anche nelle stazioni pubbliche veloci.
Per chi desidera un approccio ibrido, la 308 Plug-in da 195 CV abbina un motore elettrico da 125 CV ad un termico turbo da 150 CV, con cambio automatico a doppia frizione. La batteria da 17,2 kWh consente fino a 85 km di guida 100% elettrica, mentre i tempi di ricarica restano contenuti, sia alle colonnine che a casa.
Chi cerca una soluzione ibrida più semplice può orientarsi sul motore ibrido da 145 CV che combina efficienza e dinamismo: la batteria si ricarica automaticamente durante la guida, offrendo accelerazioni più brillanti e la possibilità di viaggiare, teoricamente, in modalità elettrica fino al 50% in città.
Per chi percorre lunghe distanze e predilige il diesel, la 308 propone il motore BlueHDi da 130 CV, con cambio automatico EAT8, ideale per viaggi prolungati grazie a consumi contenuti e comfort di marcia.
In questo modo, la nuova 308 mette a disposizione una gamma versatile e moderna, capace di rispondere a ogni stile di guida e a tutte le esigenze di mobilità.
ESPERIENZA ELETTRICA SEMPLICE E INTELLIGENTE
La nuova Peugeot e-308 rende la guida elettrica più pratica e senza stress grazie a soluzioni intelligenti integrate. Il Trip Planner, collegato al sistema di navigazione e ai servizi Peugeot Connect Plus, pianifica i percorsi ottimizzando l’autonomia e le soste di ricarica, tenendo conto di distanza, stato di carica, tipo di strada e traffico.
La funzione di limitazione della carica all’80% permette di adattare la ricarica alle esigenze quotidiane, mentre il sistema Plug & Charge semplifica l’uso delle stazioni pubbliche: basta collegare il cavo e la stazione riconosce automaticamente l’auto, addebitando il costo direttamente sul conto del proprietario. Questa funzione è già attiva in oltre 10.000 punti di ricarica in Europa e continuerà a diffondersi.
In più, la e-308 è predisposta per la funzione V2L (Vehicle-to-Load), che trasforma la batteria ad alta tensione dell’auto in fonte di energia per dispositivi esterni, come biciclette elettriche o illuminazione mobile, fino a 3,5 kW. Un accessorio dedicato permette di sfruttare questa funzione in tutta sicurezza, rendendo l’auto non solo mezzo di trasporto, ma anche supporto energetico versatile.