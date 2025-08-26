Nuova Peugeot 308: moderna, dinamica e adatta a tutti. Ecco come cambia

Nel mercato europeo delle berline e delle station wagon del segmento C, Peugeot ricopre da anni un ruolo da protagnista, offrendo modelli distintivi e caratteristici dal punto di vista stilistico e dinamico. La Peugeot 308 è stata una di queste, classificandosi in diversi mercati come uno dei modelli più venduti.

DESIGN ESTERNO

Al loro lancio,avevano stupito il pubblico per essere le prime ad incarnare il nuovo stemma del marchio, che con questo restyilingal centro di un frontale completamente rinnovato. Il radar è stato saggiamente nascosto dietro l’emblema, rimanendo invisibile agli utenti, ma

Frontalmente spiccano anche i gruppi ottici e i tratti luminosi caratteristici del modello. Il triplo graffio, tipico del marchio, viene mantenuto nei gruppi ottici a LED, mentre centralmente vengono integrati dei piccoli tratti luminosi che collegano la calandra da lato a lato.



Il design della nuova Peugeot 308 è pensato per trasmettere solidità e dinamismo. La spalla marcata, che si sviluppa con continuità dai parafanghi fino ai gruppi ottici anteriori, conferisce alla vettura una presenza su strada decisa e autorevole. Il frontale è dominato da un paraurti dal profilo trapezioidale, che appare saldamente ancorato all’asfalto e che integra due prese d’aria laterali. Questi elementi non hanno solo una funzione estetica, ma svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi aerodinamici, convogliando l’aria verso l’interno dei passaruota. Il risultato si traduce in una maggiore efficienza: la nuova 308 rientra infatti tra i modelli più aerodinamici della categoria, con vantaggi concreti in termini di consumi e, nelle versione ibride plug-in ed elettriche, di autonomia.



Al centro della scena troviamo la calandra, completamente integrata nella carrozzeria e caratterizzata da un trattamento in tinta con la vernice. Il disegno della griglia è studiato con precisione: gli elementi risultano più aperti nella parte centrale per favorire il raffreddamento, mentre si fanno progressivamente più fitti verso i lati, esaltando l’impatto visivo frontale.

Pur condividendo lo stesso DNA, le nuove Peugeot 308 e 308 SW interpretano il design con due personalità distinte. La 308 berlina si distingue per proporzioni equilibrate e un linguaggio stilistico dinamico, che la rendono una delle proposte più sportive del segmento C. La variante 308 SW, invece, esprime un’eleganza raffinata: il profilo slanciato e la coda scolpita le conferiscono una presenza sofisticata, capace di unire stile e funzionalità.



Il nuovo carattere della vettura viene rafforzato dai cerchi in lega diamantati, sviluppati dal team di design Peugeot con particolare attenzione a estetica e aerodinamica. Disponibili da 17" per l’allestimento Allure e in 18" per le versioni GT e GT Exclusive, rappresentano un equilibrio tra sportività e raffinatezza. Le varianti 100% elettriche adottano di serie i cerchi da 18" diamantati, indipendentemente dall’allestimento, mentre le configurazioni Style e Business si arricchiscono di cerchi con finitura in alluminio nero.

La gamma cromatica si amplia con due tonalità pensate per rafforzare l’identità delle nuove 308. La berlina debutta con il Blu Lagoa, un colore intenso e sofisticato, mentre la 308 SW introduce il Blu Ingaro, già apprezzato su altri modelli Peugeot e qui reinterpretato per esaltare l’eleganza.

INTERNI

GAMMA DI MOTORI PER TUTTI

Se esternamente la nuova Peugeot 308 colpisce per linee scolpite e proporzioni dinamiche,L’abitacolo si sviluppa attorno a linee essenziali che integrano in modo armonioso il quadro strumenti digitale, il display centrale da 10 pollici e i comandi principali. Il cruscotto, progettato con un’architettura unica, libera spazio per i passeggeri anteriori, mentre la scelta dicontribuisce a creare un’atmosfera sofisticata e comfortevole.Il quadro strumenti digitale, di serie su tutta la gamma, si arricchisce di una, che nella versione 3D – disponibile sulle versioni GT ed esclusiva su GT Exclusive – rende la guida ancora più coinvolgente. A completare l’esperienza ci sono icomandi tattili che permettono di personalizzare le scorciatoie per le funzioni più utilizzate, come climatizzazione, navigazione o contatti preferiti. L’ambiente si può poi modulare a piacere grazie a unche dal cruscotto si estendono alle portiere.La variante SW porta con sé la stessa identità stilistica, ma la abbina ad una notevole versatilità. I sedili posteriori sonoe ribaltabili direttamente dal bagagliaio, rendendo facile adattare lo spazio ad ogni esigenza. Nelle versioni ibride plug-in, il pianale a doppia posizione ottimizza ulteriormente la capacità di carico, che spazia daIl portellone elettrico con apertura hands-free, disponibile su diversi allestimenti, aggiunge un tocco di comodità nella vita quotidiana.La nuova Peugeot 308 unisce comfort e tecnologia a un piacere di guida autentico. Al centro dell’esperienza si trova l’volante compatto, quadro strumenti rialzato e cruscotto leggermente orientato verso il guidatore assicurano ergonomia e controllo immediato, creando unaL’abitacolo della nuova Peugeot 308 è pensato per ilcon sedili anteriori eleganti e dal design sportivo. Su alcuni allestimenti, igarantiscono ergonomia e regolazioni personalizzabili, condisponibili di serie sulla GT Exclusive.L’attenzione al comfort si estende a tutta la cabina:monitorano e purificano costantemente l’aria, mentre lconsente di climatizzare l’abitacolo a distanza. Un tetto apribile opzionale e unassicurano esperienze di suono di alto livello, mentre la connettivutà completa e le quattro porte USB-C rendono ogni viaggio semplice e connesso.

ESPERIENZA ELETTRICA SEMPLICE E INTELLIGENTE

La nuova Peugeot 308 offre una, pensata per combinare prestazioni, efficienza e sostenibilità.Laporta al volante un’esperienza completamente elettrica: ilassicura accelerazioni fluide, mentre lapromettenel ciclo combinato WLTP. La frenata rigenerativa,mediante i paddle dietro al volante, ottimizza l’efficienza e offre sensazioni di guida personalizzabili. Ile la compatibilità con tutte le modalità di ricarica rendono semplice ricaricare la vettura, con tempi rapidi anche nelle stazioni pubbliche veloci.Per chi desidera un approccio ibrido, laabbina unad un termico turbo dacon cambio automatico a doppia frizione. Laconsentedi guida 100% elettrica, mentre i tempi di ricarica restano contenuti, sia alle colonnine che a casa.Chi cerca una soluzione ibrida più semplice può orientarsi sulche combina efficienza e dinamismo: la batteria si ricarica automaticamente durante la guida, offrendo accelerazioni più brillanti e la possibilità di viaggiare, teoricamente, in modalità elettrica fino al 50% in città.Per chi percorre lunghe distanze e predilige il diesel, la 308 propone ilcon cambio automatico EAT8,grazie a consumi contenuti e comfort di marcia.In questo modo, la nuova 308 mette a disposizione unacapace di rispondere a ogni stile di guida e a tutte le esigenze di mobilità.

La nuova Peugeot e-308 rende la guida elettrica più pratica e senza stress grazie a soluzioni intelligenti integrate. Ilcollegato al sistema di navigazione e ai servizi, pianifica i percorsi ottimizzando l’autonomia e le soste di ricarica, tenendo conto di distanza, stato di carica, tipo di strada e traffico.La funzione di limitazione della carica all’80% permette di adattare la ricarica alle esigenze quotidiane, mentre il sistemabasta collegare il cavo e la stazione riconosce automaticamente l’auto, addebitando il costo direttamente sul conto del proprietario. Questa funzione è già attiva in oltre 10.000 punti di ricarica in Europa e continuerà a diffondersi.In più, la e-308 èche trasforma la batteria ad alta tensione dell’auto in fonte di energia per dispositivi esterni, come biciclette elettriche o illuminazione mobile, fino aUn accessorio dedicato permette di sfruttare questa funzione in tutta sicurezza, rendendo l’auto non solo mezzo di trasporto, ma anche supporto energetico versatile.