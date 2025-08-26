Hyundai svela (in parte) il nuovo concept che porterà all’IAA Mobility 2025

Si avvicina l’edizione 2025 dell’IAA Mobility (in programma a Monaco di Baviera dal 9 al 14 settembre) e molte case automobilistiche stanno già annunciando le loro novità. Tra queste c’è Hyundai, che ha diffuso le prime immagini ufficiali del nuovo concept. Si tratta di un’anteprima che rientra in una strategia di comunicazione graduale, pensata per mantenere alta l’attenzione in vista dell’evento. Nei prossimi giorni, infatti, la casa automobilistica pubblicherà altri due set di immagini, ognuno dedicato a dettagli di design che saranno svelati ufficialmente in occasione della manifestazione tedesca.

Il nuovo concept Hyundai

Il concept sarà presente nello spazio espositivo che Hyundai allestirà a Monaco. Il nuovo modello rappresenta un passo importante nel percorso di evoluzione che l’azienda sta portando avanti da anni, rafforzando la propria immagine di marchio innovatore e attento alle nuove esigenze della mobilità.



La presentazione del nuovo concept Hyundai all’IAA Mobility prosegue il lavoro della casa automobilistica sudcoreana. Negli ultimi mesi l’azienda ha presentato la strategia per la mobilità a idrogeno con il nuovo NEXO e ha svelato al Goodwood Festival of Speed la IONIQ 6 N, segnando un momento chiave nello sviluppo della gamma sportiva elettrificata. Con il progetto INSTEROID Retro Arcade, invece, Hyundai ha portato la propria visione digitale anche nel mondo dell’intrattenimento, con l’obiettivo di intercettare e interpretare le tendenze emergenti con un approccio sempre più trasversale.

Le novità più attese dell’IAA Mobility 2025

L’IAA Mobility 2025 prende sempre più forma, e oltre all’annuncio di Hyundai sul nuovo concept (e alla Ioniq 2) sono già numerose le novità confermate per la manifestazione bavarese. BMW, per esempio, presenterà la nuova iX3 basata sulla piattaforma Neue Klasse, mentre Mercedes porterà la GLC elettrica. Volkswagen svelerà le compatte ID.2 e ID.2X e la nuova T-Roc, Skoda la Epiq e Cupra sarà protagonista con la Raval, la showcar Tindaya e le edizioni speciali Tribe. Smart proporrà l’intera gamma aggiornata con i modelli #1, #3 e #5, e Mini offrirà due showcar John Cooper Works insieme ai modelli elettrici Aceman SE e Countryman SE ALL4. Opel mostrerà la Corsa GSE Vision Gran Turismo e un concept ispirato alla Manta 400, mentre Leapmotor porterà il crossover elettrico B05 e ci sarà spazio anche per la nuova Renault Clio e per la Polestar 5. L’evento si conferma un palcoscenico centrale per le strategie future dei principali costruttori.