Cerca

Skoda Vision O: continuano gli assaggi della nuova vettura. Ecco le linee interne

Skoda continua a fornire qualche dettaglio sulla nuova concept car Vision O: adesso un tease svela gli interni puliti ed essenziali

Skoda Vision O: continuano gli assaggi della nuova vettura. Ecco le linee interne
Vai ai commenti
Gabriele Lupo
Gabriele Lupo
Pubblicato il 26 ago 2025

Recentemente abbiamo parlato del lavoro fatto da Skoda sul  concept car Vision O, considerati i primi teaser esterni che sono stati rilasciati dalla casa ceca.

Adesso Skoda continua a dare alcuni assaggi del concept, rilasciando un video teaser che mostra i primi dettagli degli interni. Il filmato mostra uno sguardo sul futuro del nuovo concetto di abitacolo di Skoda, molto luminoso e orientato al cliente, basato sulla prossima generazione del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid. Gli interni e i materiali scelti si ispirano ai principi dell’economia circolare, trasformando i sottoprodotti di scarto in una risorsa di valore.

Oliver Stefani, Head of Skoda Design, ha dichiarato:

Con il concept degli interni della Vision O vogliamo dimostrare come semplicità e sostenibilità possano integrarsi con un comfort di livello superiore. Le linee essenziali e le soluzioni intuitive esprimono la nostra volontà di creare un ambiente armonico e funzionale. I materiali e i dettagli di design scelti non solo rappresentano un’evoluzione del linguaggio Modern Solid, ma confermano anche la nostra attenzione alla responsabilità ambientale.

ingrandisci immagine

Il nuovo design degli interni propone tanto spazio a disposizione per gli occupanti e un’impostazione ergonomica, garantendo comfort e praticità. Lo stile minimal punta su linee essenziali e forme semplici, capaci di trasmettere un senso di ordine e tranquillità. Gli spazi sono organizzati in modo pratico e i comandi risultano immediati, così da rendere la guida più fluida e naturale. I poggiatesta, realizzati con tecnologia di stampa 3D, hanno un design leggero e arioso, pensato per offrire comfort sia al guidatore che al passeggero anteriore e contribuire a un’atmosfera accogliente nell’abitacolo. 

La scelta di materiali coerenti dona agli interni un aspetto uniforme e armonico. Allo stesso tempo, l’integrazione di elementi vegetali e compostabili, in linea con l’economia circolare, testimonia l’attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell’impronta ecologica.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Škoda Auto Official (@skodagram)

L concept car Skoda Vision O rappresenta la futura direzione del marchio nel segmento delle wagon, Skoda Auto la svelerà durante l’anteprima mondiale l’8 settembre 2025 a Monaco. La presentazione potrà essere seguita anche sui canali YouTube ufficiali di Skoda Auto.

 

Ti potrebbe interessare:
2
Skoda Epiq, il piccolo SUV elettrico da 25 mila euro continua i test
2
Con l’arrivo delle nuove Epiq vRS e Eviatiq vRS ogni Skoda avrà una versione sportiva
Mercato
10
Nuova Skoda Octavia Wagon concept: una novità che farà discutere, secondo Klaus Zellmer
Mercato
4
Nuova Skoda Epiq 2026, un render prova ad immaginarsi le forme del SUV
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.