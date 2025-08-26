Skoda Vision O: continuano gli assaggi della nuova vettura. Ecco le linee interne
Skoda continua a fornire qualche dettaglio sulla nuova concept car Vision O: adesso un tease svela gli interni puliti ed essenziali
Recentemente abbiamo parlato del lavoro fatto da Skoda sul concept car Vision O, considerati i primi teaser esterni che sono stati rilasciati dalla casa ceca.
Adesso Skoda continua a dare alcuni assaggi del concept, rilasciando un video teaser che mostra i primi dettagli degli interni. Il filmato mostra uno sguardo sul futuro del nuovo concetto di abitacolo di Skoda, molto luminoso e orientato al cliente, basato sulla prossima generazione del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid. Gli interni e i materiali scelti si ispirano ai principi dell’economia circolare, trasformando i sottoprodotti di scarto in una risorsa di valore.
Oliver Stefani, Head of Skoda Design, ha dichiarato:
Con il concept degli interni della Vision O vogliamo dimostrare come semplicità e sostenibilità possano integrarsi con un comfort di livello superiore. Le linee essenziali e le soluzioni intuitive esprimono la nostra volontà di creare un ambiente armonico e funzionale. I materiali e i dettagli di design scelti non solo rappresentano un’evoluzione del linguaggio Modern Solid, ma confermano anche la nostra attenzione alla responsabilità ambientale.
Il nuovo design degli interni propone tanto spazio a disposizione per gli occupanti e un’impostazione ergonomica, garantendo comfort e praticità. Lo stile minimal punta su linee essenziali e forme semplici, capaci di trasmettere un senso di ordine e tranquillità. Gli spazi sono organizzati in modo pratico e i comandi risultano immediati, così da rendere la guida più fluida e naturale. I poggiatesta, realizzati con tecnologia di stampa 3D, hanno un design leggero e arioso, pensato per offrire comfort sia al guidatore che al passeggero anteriore e contribuire a un’atmosfera accogliente nell’abitacolo.
La scelta di materiali coerenti dona agli interni un aspetto uniforme e armonico. Allo stesso tempo, l’integrazione di elementi vegetali e compostabili, in linea con l’economia circolare, testimonia l’attenzione alla sostenibilità e alla riduzione dell’impronta ecologica.
L concept car Skoda Vision O rappresenta la futura direzione del marchio nel segmento delle wagon, Skoda Auto la svelerà durante l’anteprima mondiale l’8 settembre 2025 a Monaco. La presentazione potrà essere seguita anche sui canali YouTube ufficiali di Skoda Auto.