Skoda Vision O: un primo video delinea le forme del concept

Skoda svela il primo video esterno della concept car Vision O, mettendo in mostra diversi dettagli dello sviluppo del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid.

Dalle immagini è possibile vedere, soprattutto al posteriore, la forte attenzione del modello station wagon all’aerodinamica, con una sezione slanciata. Con il concept Vision O, Skoda vuole consolidare la propria posizione, già di favore, nel segmento delle station wagon in Europa e traccia con decisione un nuovo percorso di innovazione per i modelli futuri.

Il capo del design di Skoda, Oliver Stefani, ha dichiarato:

Con Vision O diamo continuità al linguaggio stilistico Modern Solid, rendendolo ancora più emozionale e rafforzando al tempo stesso l’identità del marchio. Questo nuovo concept testimonia la nostra volontà di spingerci oltre i limiti e di introdurre costantemente innovazioni nel design automobilistico del futuro. Le linee essenziali sottolineano la purezza e la semplicità delle forme, confermando la coerenza con i valori che ci contraddistinguono. Vision O è pensata per la quotidianità, con una praticità concreta arricchita da dettagli sorprendenti e attentamente accurati.