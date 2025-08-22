Cerca

Skoda Vision O: un primo video delinea le forme del concept

In un primo video esterno della Concept Car Vision O, Skoda ha fatto vedere le prime forme del modello che anticipa il futuro delle wagon

Gabriele Lupo
Pubblicato il 22 ago 2025

Skoda svela il primo video esterno della concept car Vision O, mettendo in mostra diversi dettagli dello sviluppo del nuovo linguaggio stilistico Modern Solid. 

Dalle immagini è possibile vedere, soprattutto al posteriore, la forte attenzione del modello station wagon all’aerodinamica, con una sezione slanciata. Con il concept Vision O, Skoda vuole consolidare la propria posizione, già di favore, nel segmento delle station wagon in Europa e traccia con decisione un nuovo percorso di innovazione per i modelli futuri.

Il capo del design di Skoda, Oliver Stefani, ha dichiarato:

Con Vision O diamo continuità al linguaggio stilistico Modern Solid, rendendolo ancora più emozionale e rafforzando al tempo stesso l’identità del marchio. Questo nuovo concept testimonia la nostra volontà di spingerci oltre i limiti e di introdurre costantemente innovazioni nel design automobilistico del futuro. Le linee essenziali sottolineano la purezza e la semplicità delle forme, confermando la coerenza con i valori che ci contraddistinguono. Vision O è pensata per la quotidianità, con una praticità concreta arricchita da dettagli sorprendenti e attentamente accurati.

Dal video, condiviso sul sito ufficiale del marchio, è possibile vedere un nuovo design del montante B, che si collega con armonia al posteriore della vettura. Il tetto inclinato con uno spoiler sdoppiato crea continuità conducendo ai sottili gruppi ottici posteriori che formano un particolare motivo a"T", richiamando il tipico design luminoso “a quattro occhi".

A completare il design si trovano la scritta Skoda e la denominazione del modello Vision O sul portellone, elementi che enfatizzano lo stile moderno e unico del concept.

PRESENTAZIONE A SETTEMBRE

La première mondiale della Skoda Vision O si terrà l’8 settembre 2025 a Monaco di Baviera e darà un assaggio di ciò che il marchio ceco ha in mente per il suo futuro nel mondo delle wagon. La presentazione potrà anche essere seguita online sui canali YouTube di Skoda. 

