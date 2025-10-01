Opel Corsa GSE Vision: il concept per il Gran Turismo 7

Dopo l’anteprima mondiale a Monaco, la nuova concept Opel si mostra anche in Italia. La Corsa GSE Vision Gran Turismo è una vettura pazzesca, ma al contrario di molte concept car non è un mero esercizio di stile: grazie a Gran Turismo 7 chiunque può provarla, seppure virtualmente.

Tanto motore, peso piuma

Sotto la muscolosa carrozzeria si nascondono due motori elettrici, uno per asse, da 476 CV ciascuno, per un totale di 800 CV e 800 Nm, con in più un boost da 80 CV per i sorpassi, ricaricabile in meno di un minuto e mezzo di guida. Va da sé che le prestazioni siano sbalorditive: brucia l’accelerazione 0-100 km/h in 2 secondi netti e raggiunge una velocità massima di 320 km/h, Nonostante la batteria da 82 kWh, la Corsa GSE Vision Gran Turismo pesa appena 1.170 kg grazie all’uso di materiali ultraleggeri e fibre naturali Bcomp al posto del carbonio.

Proporzioni estreme

Più bassa e larga dell’Opel Corsa stradale che tutti conosciamo, la concept è estremamente muscolosa e ricca di dettagli aerodinamici spinti, tra cui lo spoiler e il diffusore adattano la deportanza in base alle diverse situazioni di guida. Ogni dettaglio è racing, come gli elementi triangolari ispirati alla storica Opel Manta 400, e i grandi cerchi diversi per asse: quelli anteriori da 21 pollici sono neri e gialli, quelli posteriori da 22 pollici bianchi e gialli. Le gomme sono firmate Goodyear e le sospensioni Bilstein regolabili.

Nell’abitacolo l’approccio “detox”, come lo definisce la Casa, toglie il superfluo: il volante è molto largo e schiacciato, mentre il display proiettato in realtà aumentata fornisce le informazioni essenziali. Geniali i tessuti interattivi che segnalano l’angolo cieco illuminandosi e di grande effetto il sedile sospeso ultraleggero con seduta gialla (molto imbottita) e schienale nero con poggiatesta integrato. Non mancano le cinture a sei punti e il roll-bar di sicurezza. Si sta seduti molto in alto, ma il corpo è ben avvolto lateralmente per supportare le forti accelerazioni laterali.

Tradizione e futuro

Opel ha una lunga storia di concept car: dalla Experimental GT del 1965 a oggi con la nuova Corsa GSE Vision Gran Turismo, il brand tedesco porta avanti questa tradizione mettendo insieme motorsport e cultura gaming. Tra l’altro per il simulatore di guida più celebre al mondo: Gran Turismo 7 è un’istituzione per gamer e appassionati di auto, con oltre 100 milioni di copie vendute dal suo lancio nel 1997.