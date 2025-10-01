FIAT Fastback 2026, nuove foto spia del SUV Coupé: cosa sappiamo finora

FIAT sta lavorando ad alcune novità importanti. La Grande Panda è stato il primo di una serie di modelli Globali che arriveranno nei prossimi anni. Già sappiamo che si tratta di quelli che oggi vengono identificati come FIAT Fastback e FIAT Giga Panda o Pandissima. Da quello che si sapeva, la Giga Panda avrebbe dovuto debuttare già nel corso della scorsa estate. FIAT non ha presentato nulla e pare che l’arrivo del nuovo CEO Stellantis, Antonio Filosa, abbia portato ad una modifica dei piani. Presto ne dovremo sapere di più ma intanto continuano ad apparire nuove foto spia della FIAT Fastback che doveva arrivare dopo ma che a questo punto molti pensano che sarà il primo modello ad essere lanciato.

IBRIDA ED ELETTRICA

Le nuove foto spia mostrano un muletto ancora camuffato con pellicole e diversi elementi posticci, soprattutto al posteriore. La nuova FIAT Fastback sarà un SUV Coupé di segmento C. Visti ci concept passati possiamo immaginare facilmente che il suo design presenterà alcuni punti in comune con quello della FIAT Grande Panda, a partire dal frontale dove troveremo gruppi ottici dotati di una particolare firma luminosa caratterizzata da sottili segmenti orizzontali. La piattaforma su cui nascerà la nuova Fastback sarà sempre la ben nota Smart Car utilizzata anche per la Grande Panda o per modelli come la Citroen C3. L’abitacolo non si vede ma vista la parentela con la Grande Panda possiamo ipotizzare una struttura simile, con le dovute differenze visti i diversi segmenti delle vetture. Sulla Fastback, per esempio, il display dell’infotainment potrebbe essere più grande. Ci sarà comunque modo di scoprirlo nel corso del tempo.

E i motori? Visto l’utilizzo della piattaforma Smart Car si possono già fare delle ipotesi. La nuova FIAT Fastback dovrebbe essere proposta in una versione ibrida, probabilmente dotata del solito PureTech 3 cilindri 1,2 litri da 136 CV abbinato ad un cambio automatico con integrata un’unità elettrica da 29 CV. Potenza massima di sistema pari a 145 CV. Non mancherà la versione elettrica con un motore da 113 CV, proprio come sulla Grande Panda o sulla C3 Aircross. La batteria? Quella da 44 kWh potrebbe essere limitata per un SUV Coupé di segmento C. Possibile quindi che sia utilizzato un accumulatore di maggiore capacità. Ci sarà modo di scoprirlo. Alcune voci parlano anche della possibilità che sia offerto il futuro Full Hybrid su cui Stellantis sta lavorando.

La nuova FIAT Fastback sarà proposta anche in una versione entry level con un motore endotermico senza elettrificazione? Possibile vista l’attuale strategia del marchio ma per scoprirlo con certezza non si può fare altro che attendere ulteriori novità sullo sviluppo della vettura che dovrebbe debuttare nel 2026.