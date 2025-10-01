Maserati consegna la nuova MCXtrema da 740 CV ad un collezionista francese

Lo stabilimento di Viale Ciro Menotti a Modena, cuore storico di Maserati da quasi 90 anni, si è trasformato ancora una volta in un palcoscenico d’eccezione. Qui è andata in scena la consegna di un’auto destinata a lasciare il segno: la Maserati MCXtrema, l’erede spirituale della leggendaria MC12. A riceverla è stato Jacques Sicotte, ingegnere nucleare e imprenditore che vive nel sud della Francia, già proprietario di una collezione multimilionaria composta da oltre 60 auto da sogno, tra cui proprio una MC12.

Per Sicotte, grande appassionato di estetica, adrenalina e delle emozioni della guida in pista, la MCXtrema non poteva mancare: un tassello necessario nella sua personale galleria di rarità.

Un debutto nel cuore pulsante di Maserati

Il fortunato collezionista ha visto la sua nuova “Belva”, così è stato soprannominato questo modello esclusivo, per la prima volta proprio a Modena, nello stabilimento dove ogni Maserati prende vita. Una cornice carica di storia, capace di rendere ancora più speciale un momento già memorabile.

La vettura che Sicotte ha ritirato è una delle sole 62 MCXtrema prodotte al mondo, e porta con sé un livello di personalizzazione che la rende unica. Partendo dal programma MCXlusiva, il Maserati Centro Stile ha proposto una livrea “Corse”, ispirata alla MC12 Stradale, ulteriormente arricchita dal numero 77, il portafortuna del collezionista, sulle portiere.

Una livrea che parla di storia e passione

La carrozzeria è stata realizzata in una combinazione di blu opaco e bianco perla, con un tridente imponente a contrasto sul cofano. Un omaggio diretto alla tradizione sportiva Maserati e un richiamo all’iconica MC12 che già fa parte della sua collezione.

Gli interni, dominati dal blu scuro, sono arricchiti da optional dedicati: il kit sedile passeggero, la telecamera posteriore e la telemetria. Ogni dettaglio è stato pensato e approvato personalmente da Sicotte insieme al team di designer Maserati, trasformando l’auto in una vera e propria “opera d’arte su ruote”.

Tecnologia e artigianato, senza compromessi

La Maserati MCXtrema rappresenta il perfetto incontro tra tecnologia d’avanguardia e artigianalità italiana. È un modello a tiratura limitata, creato esclusivamente per l’uso in pista, che coniuga prestazioni estreme e lusso tipico del marchio.

A rendere ancora più speciale la consegna è stata la presenza di Andrea Bertolini, Maserati Chief Test Driver e quattro volte campione del mondo nelle classi GT con la MC12. È stato lui, che ha seguito tutte le fasi dello sviluppo della vettura, dal simulatore dinamico alle prove in pista, a consegnare le chiavi a Sicotte.

La Maserati da pista più potente di sempre

La MCXtrema è la Maserati da pista più estrema mai costruita. Monta un motore V6 biturbo da 3,0 litri, derivato dal celebre Nettuno, capace di erogare 740 CV (540 kW). Un concentrato di potenza e innovazione che ridefinisce i limiti del marchio modenese.

Il progetto ha beneficiato delle tecnologie più avanzate disponibili a Maserati. Il team di Virtual Analysis ha dedicato circa 200 ore di simulatore dinamico e 1000 ore di analisi virtuali per testare diverse configurazioni, confrontando i risultati con i feedback reali della pista. Parallelamente, il Powertrain Calibration team ha ottimizzato la gestione dell’enorme potenza erogata dal Nettuno. Il risultato è un’auto che unisce il design raffinato del Centro Stile con soluzioni aerodinamiche pensate per ogni tracciato, incarnando l’apice dell’ingegneria e dell’innovazione automobilistica.

MCXperience: un club esclusivo per i proprietari

Maserati ha pensato anche a un programma speciale per i pochi clienti che avranno accesso a questa “Belva”: nasce così MCXperience, un’esperienza che va oltre la semplice proprietà dell’auto. Si tratta di un club riservato, che permette di immergersi nel mondo delle corse Maserati insieme a piloti professionisti e ai tecnici di Maserati Corse Services.

Elemento centrale del programma è il MCXperience Concierge, che offre giornate di guida personalizzate in pista e un’assistenza post-vendita dedicata. Ogni MCXtrema viene inoltre consegnata con un kit da corsa sviluppato con Sparco, leader mondiale nell’equipaggiamento motorsport. Una combinazione di comfort e prestazioni di alto livello per vivere fino in fondo il DNA racing della vettura.