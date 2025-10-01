Honda al Japan Mobility Show 2025 con un nuovo SUV elettrico e una citycar a zero emissioni

Al prossimo Japan Mobility Show (in programma dal 30 ottobre al 9 novembre 2025), Honda svelerà un nuovo modello che arricchirà la sua 0 Series, la gamma di veicoli elettrici nata con l’obiettivo di ripensare le auto a zero emissioni. Si tratterà di un SUV compatto, progettato per essere più accessibile e orientato a un pubblico ampio, rispetto al grande 0 SUV già mostrato all’inizio dell’anno al CES di Las Vegas. Le prime immagini teaser diffuse dal marchio giapponese lasciano intuire proporzioni più contenute, un assetto più basso e una linea del tetto più curva, elementi che suggeriscono un design più dinamico e adatto all’uso quotidiano.

I modelli Honda in esposizione al Japan Mobility Show 2025

Come indicato nella lista ufficiale dei modelli che saranno esposti allo stand Honda, il nuovo SUV sarà affiancato dai due concept già noti, lo 0 Saloon e lo 0 SUV, la cui produzione in serie è prevista inizialmente per il mercato statunitense nel corso del 2026, con una successiva estensione a livello globale. Tutti i modelli della 0 Series si basano su una nuova piattaforma elettrica sviluppata da Honda, caratterizzata da un innovativo pacco batterie più sottile rispetto a quello della concorrenza. La casa giapponese parla di una riduzione dello spessore di circa 8 millimetri, un dettaglio tecnico che, se confermato, potrebbe avere un impatto importante sulla distribuzione dei pesi, sull’altezza complessiva del veicolo e sull’efficienza interna.

Oltre alla gamma 0 Series, Honda porterà a Tokyo anche un altro prototipo elettrico, questa volta in formato compatto. Il nuovo modello rappresenta un’evoluzione del concept Super EV, presentato a luglio al Goodwood Festival of Speed. L’obiettivo, secondo quanto dichiarato da Honda, è quello di creare un veicolo elettrico urbano che sia piacevole da guidare e perfettamente in linea con le esigenze di mobilità delle grandi città. Il prototipo è attualmente in fase di test nel Regno Unito e in altri Paesi europei, dove la richiesta di veicoli elettrici di piccole dimensioni continua a crescere.

La presenza al Japan Mobility Show conferma l’impegno del marchio nel promuovere il proprio futuro elettrico, nonostante un recente ridimensionamento degli investimenti in questo settore. A giugno, infatti, Honda ha annunciato un taglio significativo del budget destinato allo sviluppo dei veicoli elettrici, riducendolo di oltre 15 miliardi di sterline. La nuova strategia industriale punta a rafforzare l’offerta di modelli ibridi, con il lancio di tredici nuovi modelli tra il 2027 e il 2030.