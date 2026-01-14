KIA sta già pensando alla EV1, una piccola citycar elettrica economica

KIA ha da poco presentato la nuova EV2, una piccola elettrica di circa 4 metri che arriverà sulle strade nel corso dell’anno. Modello che dovrebbe essere lanciato sul mercato ad un prezzo di partenza di circa 30.000 euro. Oggi rappresenta l’offerta entry level della gamma delle BEV della casa automobilistica che, però, vuole andare oltre per entrare in diretta concorrenza con le piccole citycar elettriche, almeno stando a quanto riferisce The Independent che cita Jochen Paesan, uno dei designer del Gruppo coreano. Ma andiamo con ordine.

SERVE UN MODELLO SOTTO LA EV2

Già nel corso dell’EV Day della casa automobilistica che si era svolto lo scorso anno, il CEO Ho Sung Song non solo aveva confermato l’impegno di KA sui modelli elettrici in un momento, in cui altre case automobilistiche stanno rivedendo i loro piani in questo settore, ma aveva parlato pure di una possibile EV1, una piccola citycar elettrica, che internamente stanno già studiano e che sarebbe diventata la nuova offerta entry level della gamma delle loro BEV. Il numero uno della casa automobilistica aveva sottolineato la necessità di un modello di dimensioni compatte e dal prezzo accessibile, destinato a competere direttamente con la Volkswagen ID.1, e la nuova Renault Twingo.

Tornando a Jochen Paesan, dal Salone di Bruxelles, rispondendo ad una domanda sul possibile arrivo di una KIA EV1, ha dichiarato:

Siamo pienamente consapevoli che le auto compatte, nel mercato delle piccole auto elettriche, siano davvero importanti. Credo che dobbiamo continuare a lavorare su questo aspetto. Non posso rivelare di più, ma ovviamente, considerando ciò che stiamo valutando e le possibilità che ci sono, c’è spazio per questo processo di riflessione.

Insomma, si sta lavorando ad un modello ancora più compatto della EV2.

COME SARÀ?

Stando a vecchie indiscrezioni, un concept potrebbe essere mostrato già entro la fine dell’anno. Possiamo immaginare che poggerà sempre sulla piattaforma E-GMP nella versione con architettura a 400 V. Sarà ovviamente più piccolo della EV2 e la lunghezza potrebbe aggirarsi attorno ai 3,7 metri. Ovviamente si tratta di speculazioni perché informazioni precise non ce ne sono. Trattandoci di una piccola citycar anche il prezzo dovrebbe essere allineato ai più diretti competitors e quindi inferiore a quello della EV2 in un range compreso tra 20 e 25 mila euro. Non rimane a questo punto che attendere novità.