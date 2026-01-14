Women’s Worldwide Car of the Year 2026, chi vincerà il premio di auto preferita dalle donne?

Il premio Women’s Worldwide Car of the Year 2026 entra nella sua fase più importante. Infatti, una giuria internazionale composta da 84 giornaliste automotive provenienti da 54 Paesi ha annunciato le auto vincitrici di categoria della nuova edizione di questo premio. Si tratte di vetture scelta da una lista di 55 candidate che si sono messe in luce per design, tecnologia, efficienza, sicurezza, comfort e capacità di rispondere alle esigenze reali dei guidatori. Nei mesi scorsi, le auto in gara sono state valutate dopo lunghi test drive dalla giuria e adesso sono state scelte le vincitrici di 6 categorie differenti: Best Compact Car, Best Compact SUV, Best Large Car, Best Large SUV, Best 4×4 e Best Exclusive Car.

La prossima tappa Women’s Worldwide Car of the Year 2026 si terrà l’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, quando sarà annunciata la vincitrice assoluta. Ricordiamo che a trionfare lo scorso anno fu la Hyundai Santa Fe.

LE AUTO FINALISTE

Ecco dunque le vincitrici di categorie, le auto che si contenderanno la vittoria assoluta.

Nissan Leaf – Best Compact Car

Skoda Elroq – Best Compact SUV

Mercedes CLA – Best Large Car

Hyundai Ioniq 9 – Best Large SUV

Toyota 4Runner – Best 4×4

Lamborghini Temerario – Best Exclusive Car

I motivi di queste scelte? Nissan Leaf si è distinta per il suo approccio pratico, offrendo una guida fluida e silenziosa e un’ottima efficienza, in particolare negli ambienti urbani e suburbani. La sua architettura privilegia lo spazio interno e la facilità d’uso, offrendo una delle esperienze di guida elettrica più intuitive sul mercato. Della Skoda Elroq, la giuria ha appezzato i miglioramenti aerodinamici e gli interni estremamente pratici, progettati per semplificare la vita degli occupanti. L’autonomia, inoltre, può superare i 500 km WLTP. La nuova Mercedes CLA, invece, offre interni premium e ricchi di tecnologia. Inoltre, propone una dinamica di guida e un comfort tipici del mondo delle auto premium.

La Hyundai IONIQ 9 è un SUV elettrico di grandi dimensioni progettato per le famiglie e i viaggi a lunga distanza che offre un generoso spazio interno, modularità e una chiara attenzione al comfort per tutti gli occupanti. Della Toyota 4Runner, la giuria ha apprezzato la sua chiara attitudine all’off-road vero. Infine, la Lamborghini Temerario si è messa in luce per una progettazione chiaramente focalizzata sull’offrire un’esperienza di guida estremamente emozionante, fondendo l’elettrificazione con le prestazioni. Inoltre, oltre ai premi di categoria, sono stati assegnati il Best Tech Award a Renault, riconoscendo lo sviluppo di piattaforme elettriche efficienti e l’integrazione intelligente di software e sistemi di assistenza, e il Sandy Myhre Award a Ford per l’impegno concreto e continuativo a favore della parità di genere all’interno dell’azienda.