Offerta Mazda6e, arriva il Power Bonus: sconto, finanziamento e c'è un voucher ricarica di 1.000 euro
La nuova offerta sulla Mazda6e include uno sconto di 1.800 euro, un voucher per la ricarica di 1.000 euro e un tasso agevolato per il finanziamento
Mazda da poco ha ampliato la sua gamma di auto elettriche con il lancio del nuovo SUV CX-6e che va ad affiancare la berlina Mazda6e (qui la nostra prova). In occasione della presentazione del nuovo SUV, la casa automobilistica ha deciso di rafforzare l’offerta sulla Mazda6e lanciando una nuova promozione. Arriva così il Mazda6e Power Bonus che porta il vantaggio cliente complessivo a 2.800 euro.
MAZDA6E
La berlina elettrica misura esattamente 4.921 mm lunghezza x 2.156 mm larghezza (con specchietti) x 1.491 mm altezza, con un passo di 2.895 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 465 litri. Due le motorizzazioni. La prima propone una batteria con capacità di 68,8 kWh che assicura un’autonomia fino a 479 km e un motore elettrico che eroga 190 kW (258 CV) di potenza massima e 320 Nm di coppia. C’è poi la Long Range dotata di una più grande batteria da 80 kWh, che porta l’autonomia a 552 km. Il motore elettrico fornisce una potenza di 180 kW (245 CV) e 320 Nm di coppia. I prezzi? Si parte da 42.650 euro.
L’OFFERTA
Mazda6e Power Bonus propone un vantaggio clienti di 2.800 euro così composto: sconto di 1.800 euro, in caso di permuta o rottamazione e un voucher di 1.000 euro per le ricariche. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2026 e include il finanziamento con tasso al 3,99%. Il voucher ricarica è utilizzabile tramite la Mazda Charging App che consente un accesso immediato a centinaia di migliaia di stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa. Grazie alla promozione, il prezzo della berlina elettrica scende così a 40.850 euro. Con un anticipo di 13.400 euro, la Mazda6e si potrà mettere le garage di casa con rate da 299 euro.
- Anticipo di 13.400 euro
- TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,01% (tasso fisso)
- Rate da 299 euro
- Maxi-rata finale di 20.045,50 euro
Di seguito le complete condizioni economiche del finanziamento come riportato sul sito Mazda.
Mazda6e 68.8 kWh Standard Range Takumi Prezzo di listino 42.650 euro. Prezzo promo 40.850 euro, anticipo 13.400 euro; importo totale del credito 27.450 euro, da restituire in 36 rate mensili ognuna di 298,75 euro, ed un VFG pari alla maxi-rata finale di 20.045,50 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.041,62 euro. TAN 3,99% (tasso fisso) – TAEG 5,01% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi 2.951,50 euro istruttoria 399 euro, incasso rata 4,50 euro cad. a mezzoSDD, produzione e invio lettera conferma contratto 1,00 euro; comunicazione periodica annuale 1,00 euro cad.; imposta sostitutiva (o imposta di bollo): 69,62 euro.