Subaru porta a Tokyo i nuovi concept STI Performance-E e Performance-B

Si avvicina l’inizio della prossima edizione del Japan Mobility Show, in programma dal 30 novembre al 9 novembre a Tokyo. In quell’occasione ci sarà l’opportunità di scoprire la prossima generazione della Toyota Corolla, i concept a marchio Suzuki, le soluzioni Yamaha per la mobilità del futuro e il SUV elettrico e la citycar Honda. Inoltre il palcoscenico del Japan Mobility Show 2025 vedrà tra i protagonisti anche Subaru che presenterà due concept firmati STI che incarnano visioni opposte ma complementari del futuro della sportività. Si tratta delle Subaru Performance-E e Performance-B.

I nuovi concept Subaru

Con il marchio STI, Subaru firma da sempre i suoi modelli più sportivi e orientati alle prestazioni. I nuovi concept Performance-E e Performance-B rappresentano due visioni complementari di questa filosofia. Una, la Performance-E, è proiettata verso l’innovazione elettrica, mentre l’altra, la Performance-B, è ancorata alla tradizione meccanica che ha costruito il mito del marchio. Le novità attese a Tokyo anticipano la strategia del marchio (che verrà illustrata dal presidente Atsushi Osaki durante la conferenza stampa in programma il 29 ottobre), volta a preservare l’anima sportiva di Subaru anche nell’era della transizione elettrica.

Subaru Performance-E

Il primo dei due prototipi è la Subaru Performance-E, un’auto completamente elettrica che inaugura una nuova generazione di modelli ad alte prestazioni. Le linee affilate e scolpite, le luci a LED dal disegno marcato e le grandi prese d’aria mostrano una cura aerodinamica che si sposa con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida coinvolgente ma accessibile.

A bordo si punta su spaziosità e comfort, con una disposizione pensata per mettere al centro il conducente. Secondo quanto anticipato, la Performance-E integrerà tecnologie avanzate pensate per rendere la guida intuitiva, reattiva e divertente. Non è escluso che questa visione possa concretizzarsi in un futuro modello di serie, segnando un punto di svolta nella gamma elettrica della casa giapponese.

Subaru Performance-B

L’altra faccia della medaglia è rappresentata dal concept Performance-B, un hot hatch che rimane fedele alla tradizione Subaru. Il design richiama da vicino quello della WRX attualmente in listino, con gruppi ottici e cofano con sfoghi d’aria che sembrano provenire direttamente dalla versione sedan. Tuttavia, il telaio si trasforma in una hatchback a cinque porte con assetto ribassato, carreggiate allargate, vistose appendici aerodinamiche e un grande alettone posteriore.

Sotto al cofano trova posto il classico motore boxer, abbinato alla trazione integrale simmetrica. Il richiamo al WRX STI di terza generazione è evidente, e il prototipo potrebbe rappresentare una risposta alla Toyota GR Corolla, pur restando per ora confinato al mondo dei concept.

La proposta di Subaru

Accanto ai due concept, Subaru porterà a Tokyo anche una selezione di modelli dedicati all’avventura. Spicca il debutto giapponese del Trailseeker, una variante elettrica ispirata all’Outback e pensata per l’esplorazione outdoor. Insieme a questo modello ci saranno le versioni Wilderness aggiornate del Forester e dell’Outback, già note al pubblico nordamericano. Tutti e tre i veicoli saranno esposti con accessori pensati per un utilizzo attivo, tra cui portabici, box da tetto e supporti per canoe, a testimonianza della versatilità e dello spirito avventuroso che Subaru intende rafforzare nella propria immagine.

A completare l’allestimento dello stand ci sarà un veicolo che farà emozionare gli appassionati del marchio. Si tratta del Family Huckster, una reinterpretazione radicale della Subaru GL Wagon del 1983, resa celebre negli ultimi anni dalle imprese acrobatiche di Travis Pastrana. Questo modello unisce look rétro e prestazioni da rally car, con soluzioni aerodinamiche estreme e una preparazione tecnica che lo rendono un simbolo della capacità di Subaru di innovare senza rinnegare le proprie radici.