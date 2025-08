Ecco le auto più vendute in Italia a luglio 2025: classifiche per alimentazione

Il mercato auto italiano continua a mostrare segnali di difficoltà. Dopo il tonfo di giugno, anche Luglio 2025 ha chiuso negativamente, con una flessione del 5,1%. I modelli più venduti? Andiamo a scoprirli. Intanto, vediamo come sono andate le immatricolazioni dal punto di vista delle alimentazioni. Partiamo dalla benzina che con 27.913 immatricolazioni ha registrato un calo in termini di volume del 22,3% rispetto a luglio 2024. La quota di mercato si è attestata al 23,3%. Continua il crollo del diesel che non è andato oltre le 11.379 immatricolazioni. Parliamo quindi di un tonfo del 30,2% rispetto al mese di luglio dello scorso anno. Il market share? 9,5%. Meglio del diesel fa il GPL anche se con numeri in calo. Ci sono state, infatti, 12.238 registrazioni pari ad una flessione del 14,8% e ad una quota di mercato del 10,2%. Una sola auto a metano immatricolata (Seat Ibiza).



Bene invece le ibride con 53.372 immatricolazioni (Mild Hybrid + Full Hybrid). Si tratta quindi di un +5,5% in termini di volumi e un market share del 44,6%. Passiamo alle Plug-in che con 8.918 immatricolazioni mettono a segno una crescita addirittura dell’81,9%. La quota di mercato è arrivata al 7,5%. Infine le elettriche che crescono del 37,2% sul 2024 con 5.898 registrazioni. Il market share si è attestato a luglio 2025 al 4,9%.



Quali sono stati i modelli più venduti in Italia a luglio 2025 sul mercato italiano? Ecco le varie classifiche suddivise per alimentazione.

I MODELLI ELETTRICI, PLUG-IN ED IBRIDI PIÙ VENDUTI A LUGLIO

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE

Leapmotor T03: 282 BMW iX1: 273 BYD Dolphin Surf: 271 Volvo EX30: 261 Tesla Model Y: 237 Tesla Model 3: 217 Renault 5: 195 Ford Puma: 189 Porsche Macan: 163 Renault 4: 139

LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE

BYD Seal U: 1.408 Jeep Compass: 730 BMW X1: 699 Toyota CH-R: 523 Jaecoo 7: 429 Volkswagen Tiguan: 399 Volkswagen Golf: 328 Cupra Terramar: 223 Jeep Renegade: 213 Volvo XC60: 208

LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE

Fiat Panda: 7.858 Toyota Yaris Cross: 3.334 Toyota Yaris: 2.482 Jeep Avenger: 2.019 Ford Puma: 1.927 Fiat 600: 1.454 Kia Sportage: 1.388 MG ZS: 1.115 Hyundai Tucson: 1.063 Peugeot 3008: 1.044

I MODELLI BENZINA, DIESEL E GPL PIÙ VENDUTI A LUGLIO

LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE

Citroen C3: 1.792 Volkswagen T-Cross: 1.783 Toyota Aygo X: 1.520 Volkswagen T-Roc: 1.436 Jeep Avenger: 1.384 Kia Picanto: 1.212 Opel Corsa: 1.177 Peugeot 208: 1.126 MG ZS: 1.088 Hyundai i10: 1.048

LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE

Volkswagen Tiguan: 1.010 Mercedes GLA: 806 Renault Clio: 705 Volkswagen T-Roc: 618 Audi Q3: 607 BMW X1: 534 Audi A3: 459 Alfa Romeo Tonale: 388 Skoda Octavia: 380 BMW Serie 1: 378

LE AUTO GPL PIÙ VENDUTE

Dacia Sandero: 3.956 Dacia Duster: 2.892 Renault Captur: 1.312 Renault Clio: 887 DR 5.0: 515 DR 6.0: 402 Dacia Jogger: 327 Kia Sportage: 290 Kia Picanto: 276 Kia Stonic: 218

FIAT PANDA LA PIÙ VENDUTA IN ASSOLUTO A LUGLIO

Fiat Panda: 7.860 Dacia Sandero: 4.371 Dacia Duster: 3.651 Jeep Avenger: 3.519 Toyota Yaris Cross: 3.334 Renault Clio: 2.516 Toyota Yaris: 2.487 MG ZS: 2.203 Peugeot 208: 2.166 Ford Puma: 2.116

Larimase sempre l’auto più venduta in Italia, tenendosi dietro la Dacia Sandero e la Dacia Duster.