Auto usate in Italia? Vincono FIAT Panda e le diesel

Come sta il mercato delle auto usate in Italia? Secondo il rapporto di AutoScout24 che si basa sui dati di ACI, nel primo semestre del 2025 i passaggi di proprietà al netto delle minivolture hanno raggiunto quota 1.627.408, pari ad una crescita dell’1,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Dato ancora più positivo pensando che invece il mercato del nuovo ha chiuso la prima metà dell’anno in negativo. Ma cosa cercano gli italiani nel mercato dell’usato?

BENE IL DIESEL, INDIETRO L’ELETTRICO

Stando al rapporto dell’Osservatorio di AutoScout24, parlando delle preferenze degli italiani, il diesel resta in cima con il 47%, seguito dalla benzina con il 36%. Contestualmente, però, sta salendo l’attenzione verso i modelli ibridi, al 15% delle preferenze. Chi rimane indietro è l’elettrico. Solo il 2% degli utenti lo considera un’opzione valida.

Secondo una recente survey di AutoScout24 ben tre quarti di chi ha avuto un’esperienza significativa con un’auto elettrica (un viaggio, utilizzo per un periodo prolungato, ecc.) esprime un giudizio negativo e non l’acquisterebbe. Le criticità principali? Prima di tutto, non è in linea con le abitudini di guida del 45,4% degli intervistati. Seguono problemi pratici come la scarsa autonomia delle batterie (32,9%), il costo elevato (30,9%), la diffidenza ancora presente (26,1%) e la carenza di colonnine di ricarica (25,6%). In sintesi, un mix di limiti concreti, aspettative disattese e un’infrastruttura di ricarica ancora lontana dalle esigenze quotidiane.

SI SPENDE DI PIÙ

Perché gli italiani hanno scelto un’auto usata nel primo semestre del 2025? Il 31,6% lo fa per puro piacere o per il gusto di cambiare. Al secondo posto, con il 20,2%, c’è chi intende sostituire la propria auto perché diventata troppo vecchia. Un’esigenza confermata anche dall’età delle auto attualmente possedute: si tratta di vetture che hanno in media quasi 13 anni, che gli automobilisti vorrebbero sostituire con modelli più recenti, possibilmente entro i 5 anni di vita.



I MODELLI PIÙ RICHIESTI

Anche nell’usato i SUV la fanno da padrone. Infatti, quasi un italiano su due sceglie SUV, crossover o fuoristrada (49,5%). Invece, berline e station wagon si contendono il secondo posto a pari merito, con il 25,2% delle preferenze ciascuna. Più contenuto l’interesse per monovolume (13,6%), city car e coupé (7,8% ciascuna), mentre le cabrio si mantengono un segmento di nicchia con il 6,8%.Indipendentemente dai motivi, chi comprerà un’auto usata nei prossimi mesi prevede di spendere in media, inrispetto aiipotizzati a inizio anno. Cosa devono avere le auto? Pare che gli italiani abbiamo le idee molto chiare. In testa alle preferenze ci sono i dispositivi di sicurezza attiva, come ABS, ESP o ASR, considerati fondamentali dal 73,1% del campione. Seguono il cambio automatico (47,1%), i sistemi infotainment come il navigatore (45,2%) e i dispositivi di assistenza alla guida, tra cui il mantenimento della corsia o il cruise control adattivo (44,2%). Molto apprezzati anche i tergicristalli automatici o il sistema keyless, segnalati dal 42,3%.

Al primo posto c’è sempre lei, la FIAT Panda che nuova o usata è la più richiesta. Al secondo posto troviamo la Volkswagen Golf, seguita da FIAT 500, Audi A3 e Volkswagen Polo, che completano la top 5 dei modelli usati più richiesti. Guardando invece al mercato delle alimentazioni alternative, la Tesla Model 3 è la regina tra le elettriche, mentre la Toyota Yaris si posiziona al primo posto tra le ibride.



Attenzione ai marchi cinesi. Pur rappresentando ancora una quota marginale sul totale delle ricerche, la domanda è in crescita: nel primo semestre del 2025, le richieste di auto cinesi su AutoScout24 sono aumentate del 90,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra i modelli che suscitano maggiore interesse spiccano la MG ZS, la DR 4.0 e la EVO3, firmata da EVO, altro marchio del gruppo DR.