Porsche, in vendita anche la villa della discordia con tunnel privato

Nonostante il caldo estivo, il sole non brilla sopra alla testa di Porsche. La crisi che attanaglia la Casa di Zuffenhausen fa tremare i polsi mentre, nel frattempo, un’altra vicenda spinosa piomba intorno alla storica famiglia. Wolfgang Porsche, nipote del leggendario Ferdinand nonché presidente del consiglio di amministrazione di Porsche AG, ha deciso di separarsi dalla sua più prestigiosa e controversa proprietà: la villa che troneggia sopra Salisburgo.

La residenza situata sul Kapuzinerberg, nota come Paschinger Schlössl, è stata ufficialmente messa in vendita attraverso il broker di lusso Le Figaro Properties. La notizia ha destato scalpore non soltanto per la cifra richiesta — circa 12,7 milioni di euro — ma soprattutto per il tempismo della decisione, che arriva appena dopo la conclusione di una logorante battaglia burocratica per la realizzazione di un tunnel privato.

Tanta storia alle spalle

Questa famigerata villa non è un immobile di lusso come ce ne sono tanti sparsi per il mondo, ma è un pezzo pregiato della storia culturale europea. Tra le sue mura, infatti, visse il celebre scrittore austriaco Stefan Zweig dal 1919 fino al 1934, anno in cui fu costretto all’esilio dall’ascesa del nazionalsocialismo. Wolfgang Porsche aveva acquistato la proprietà nell’ottobre del 2020 per un valore di 8,4 milioni di euro, dedicandosi successivamente a una profonda e meticolosa opera di restauro.

Nonostante l’impegno profuso nel recupero dell’edificio, l’imprenditore 83enne non ha mai stabilito la propria residenza permanente in questa lussuosa dimora. La proprietà si estende su un lotto di 7.816 metri quadrati e offre una vista impareggiabile sulla città vecchia di Salisburgo, con una superficie abitabile di 616 metri quadrati distribuita in dodici stanze. In poche parole, un posto da sogno, che Wolfgang Porsche ha cercato di modellare secondo le proprie esigenze, ma non senza turbare la quiete di tutta la comunità della città natale di Mozart.

Un tunnel privato di troppo

Ne hanno parlato un po’ tutti quanti, poiché l’ambizioso progetto infrastrutturale voluto da Porsche per superare i limiti logistici della villa ha scatenato delle reazioni violente a Salisburgo. L’accesso alla vila era stata descritto originariamente come stretto, tortuoso e particolarmente impervio da attraversare durante i rigidi mesi invernali. Per ovviare a ciò, è stata pianificata la costruzione di un tunnel privato di circa 500 metri che avrebbe messo in comunicazione un parcheggio pubblico direttamente con il terreno della villa, dove sarebbe poi sorta un’autorimessa sotterranea.

Il costo dell’opera, stimato intorno ai 10 milioni di euro, sarebbe stato supportato interamente dal portafoglio personale di Porsche. Tuttavia, il progetto si è trasformato in men che non si dica in un caso politico. Le critiche sono piovute principalmente da gruppi ambientalisti e dai rappresentanti dei Verdi e del partito KPÖ, che hanno raccolto oltre 19.000 firme contro l’opera. Gli oppositori hanno visto nel tunnel un simbolo di “diritti speciali” concessi a un individuo influente, quasi fosse un sovrano medievale, contestando inoltre l’occupazione di suolo pubblico per scopi puramente privati.

Un epilogo inaspettato

Il paradosso della vicenda risiede nel fatto che, nonostante le proteste e le azioni legali, il comitato di pianificazione di Salisburgo aveva approvato la costruzione del tunnel e del garage alla fine del 2025. Con la vittoria in pugno e i permessi ottenuti, Porsche avrebbe potuto finalmente rendere la villa facilmente accessibile, ma ha preferito la via della cessione.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali dai portavoce dell’imprenditore o dalla Porsche SE, fonti vicine alla famiglia suggeriscono che la durissima esposizione mediatica e le critiche incessanti abbiano giocato un ruolo decisivo nella scelta di abbandonare il progetto di vita sul Kapuzinerberg. Un dettaglio interessante per i potenziali acquirenti è che i permessi per il tunnel rimangono validi e sono inclusi nell’offerta di vendita: chiunque acquisterà il Paschinger Schlössl erediterà anche il diritto di realizzare l’opera che ha diviso la città di Salisburgo per anni. Polemiche permettendo.