Batterie al sodio sui camion: la Cina fa 15.000 km e stupisce tutti

Le batterie al sodio sono uscite dai laboratori. Per anni sono state considerate una scommessa interessante ma futuribile, ottime sulla carta per abbattere i costi dell’auto elettrica grazie a materiali economici e abbondanti, ma giudicate troppo deboli per i ritmi del trasporto pesante. La risposta all’incognita è arrivata direttamente dall’asfalto: il costruttore cinese FAW Jiefang ha preso i suoi camion elettrici e, invece di testarli in pista, li ha aggregati a una vera flotta logistica.

Il risultato sono 15.000 chilometri di consegne reali. I mezzi hanno viaggiato nel traffico pesante, affrontando asfalto usurato, sbalzi termici continui e cicli di ricarica forzati. Niente ambienti protetti, ma la routine quotidiana di chi lavora su gomma.

La prova del freddo a quaranta sotto zero

I numeri della sperimentazione cambiano le prospettive d’uso di questa chimica. Il pacco da 339 kWh sviluppato con Zhongke Haina ha mantenuto il 90% della capacità a -40°C. È la specifica che sblocca il trasporto invernale nel nord della Cina: ad Harbin o Shenyang, dove il termometro scende fisso sotto i -20°C, significa non dover tenere i camion fermi nei piazzali ad aspettare che le batterie si scaldino.

L’altro riscontro cruciale per i tempi della logistica riguarda i tempi di sosta: il ciclo di ricarica richiede tra i 20 e i 25 minuti, una finestra compatibile con le pause obbligatorie degli autisti. Quanto alla durata, i dati indicano una vita utile di oltre 8.000 cicli anche abusando della ricarica rapida, grazie a una stabilità termica strutturale adatta ai carichi di lavoro dei veicoli commerciali.

L’assalto dei colossi industriali al dopo-litio

Che la partita sia ormai industriale e non più accademica lo dimostrano i movimenti dei colossi del settore. FAW Jiefang ha aperto la strada, ma la concorrenza accelera: CATL ha investito 700 milioni di dollari in un nuovo impianto da 40 GWh nel Fujian, mentre BYD dichiara di aver già sviluppato celle al sodio da 10.000 cicli. I test su strada di questi giorni confermano che la transizione energetica dei pesanti sta cambiando marcia, e il sodio non è più solo un progetto sulla carta