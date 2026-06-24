Batterie al sodio sui camion: la Cina fa 15.000 km e stupisce tutti
La Cina testa i camion con batterie al sodio per 15.000 km nel traffico reale. I risultati a -40°C e i tempi di ricarica record spiazzano l'intero settore della logistica.
Le batterie al sodio sono uscite dai laboratori. Per anni sono state considerate una scommessa interessante ma futuribile, ottime sulla carta per abbattere i costi dell’auto elettrica grazie a materiali economici e abbondanti, ma giudicate troppo deboli per i ritmi del trasporto pesante. La risposta all’incognita è arrivata direttamente dall’asfalto: il costruttore cinese FAW Jiefang ha preso i suoi camion elettrici e, invece di testarli in pista, li ha aggregati a una vera flotta logistica.
Il risultato sono 15.000 chilometri di consegne reali. I mezzi hanno viaggiato nel traffico pesante, affrontando asfalto usurato, sbalzi termici continui e cicli di ricarica forzati. Niente ambienti protetti, ma la routine quotidiana di chi lavora su gomma.
La prova del freddo a quaranta sotto zero
I numeri della sperimentazione cambiano le prospettive d’uso di questa chimica. Il pacco da 339 kWh sviluppato con Zhongke Haina ha mantenuto il 90% della capacità a -40°C. È la specifica che sblocca il trasporto invernale nel nord della Cina: ad Harbin o Shenyang, dove il termometro scende fisso sotto i -20°C, significa non dover tenere i camion fermi nei piazzali ad aspettare che le batterie si scaldino.
L’altro riscontro cruciale per i tempi della logistica riguarda i tempi di sosta: il ciclo di ricarica richiede tra i 20 e i 25 minuti, una finestra compatibile con le pause obbligatorie degli autisti. Quanto alla durata, i dati indicano una vita utile di oltre 8.000 cicli anche abusando della ricarica rapida, grazie a una stabilità termica strutturale adatta ai carichi di lavoro dei veicoli commerciali.
L’assalto dei colossi industriali al dopo-litio
Che la partita sia ormai industriale e non più accademica lo dimostrano i movimenti dei colossi del settore. FAW Jiefang ha aperto la strada, ma la concorrenza accelera: CATL ha investito 700 milioni di dollari in un nuovo impianto da 40 GWh nel Fujian, mentre BYD dichiara di aver già sviluppato celle al sodio da 10.000 cicli. I test su strada di questi giorni confermano che la transizione energetica dei pesanti sta cambiando marcia, e il sodio non è più solo un progetto sulla carta