WRC, dal 2027 cambiano i regolamenti con l’apertura alle Rally2

Nuovo anno e nuovo regolamento per il Campionato Mondiale Rally che si evolve con la possibilità di una omologazione che consentirà alle vetture Rally2 idonee di competere nella categoria principale del campionato durante i primi anni del nuovo ciclo tecnico. La FIA ha svelato le normative che costituiranno la base della categoria regina del Mondiale Rally a partire dalla prossima stagione.

Con l’approvazione definitiva del World Motor Sport Council non si è stabilito solo un nuovo regolamento WRC27, ma anche tutte le norme di omologazione delle storiche R5, la classe superiore del Gruppo R, che è poi stata rinominata in Rally2 nel nuovo sistema. L’obiettivo conclamato è aumentare il numero di vetture nelle posizioni di vertice, riportando l’interesse degli appassionati per una categoria che, negli ultimi anni, ha perso appeal.

Presentato il Rally2-WRC Kit

Il pacchetto aerodinamico potrà essere installato sulle Rally2, omologate entro il 31 dicembre 2026, che poi verranno ammesse nelle sfide delle stagioni 2027 e 2028, affiancando le nuove WRC27. Il kit propone sulle vetture parafanghi anteriori specifici, un inedito paraurti anteriore e un dispositivo aerodinamico posteriore, con un costo massimo fissato a 7.500 euro. La soluzione tecnica è concepita per garantire una maggiore parità aerodinamica tra le Rally2 adattate e la prossima gen di auto WRC27.

Le Rally2-WRC Kit presenteranno un peso minimo di 1.220 kg e ogni kit potrà godere di un solo sviluppo evolutivo per le componenti della carrozzeria. Ogni Rally2-WRC-Kit, infatti, avrà diritto a un jolly per le parti della carrozzeria omologate come parte del kit, con una sola estensione del Rally2-WRC-Kit autorizzata per modulo di omologazione Rally2 durante il periodo 2027-2028.

L’omologazione del Rally2-WRC Kit potrà essere effettuata esclusivamente da costruttori iscritti al Mondiale. Durante il primo anno di omologazione, ciascun brand dovrà prendere parte a tutti gli eventi del calendario WRC, schierando almeno due auto a ogni round del calendario. Le Rally2-WRC Kit saranno protagoniste nella categoria regina insieme alle nuove WRC27 sino al 31 dicembre 2028.

More competition at the top of the FIA World Rally Championship from 2027 🏁 The World Motor Sport Council has today approved regulations for the FIA WRC, that will allow eligible Rally2 cars to compete alongside WRC27 cars during the 2027 and 2028 seasons. The new… pic.twitter.com/y4qlx0m6KM — FIA (@fia) June 23, 2026

Soddisfatti i player

Il vicepresidente FIA per lo Sport, Malcolm Wilson ha spiegato che la strategia adottata servirà per rilanciare la competitività del campionato:

Una maggiore concorrenza al vertice è la forza trainante di tutto ciò che stiamo facendo con il progetto WRC27 e queste modifiche approvate oggi dal World Motor Sport Council ci aiuteranno a offrire uno spettacolo ancora migliore ai tifosi nei prossimi due anni.

In merito alle Rally2 Wilson ha aggiunto: