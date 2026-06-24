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WRC, dal 2027 cambiano i regolamenti con l’apertura alle Rally2

Sono state ufficializzate le nuove regole che consentiranno alle Rally2 di battagliare per due anni con le WRC27

WRC, dal 2027 cambiano i regolamenti con l’apertura alle Rally2
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Davide Russo
Davide Russo
Pubblicato il 24 giu 2026
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Nuovo anno e nuovo regolamento per il Campionato Mondiale Rally che si evolve con la possibilità di una omologazione che consentirà alle vetture Rally2 idonee di competere nella categoria principale del campionato durante i primi anni del nuovo ciclo tecnico. La FIA ha svelato le normative che costituiranno la base della categoria regina del Mondiale Rally a partire dalla prossima stagione.

Con l’approvazione definitiva del World Motor Sport Council non si è stabilito solo un nuovo regolamento WRC27, ma anche tutte le norme di omologazione delle storiche R5, la classe superiore del Gruppo R, che è poi stata rinominata in Rally2 nel nuovo sistema. L’obiettivo conclamato è aumentare il numero di vetture nelle posizioni di vertice, riportando l’interesse degli appassionati per una categoria che, negli ultimi anni, ha perso appeal.

Presentato il Rally2-WRC Kit

Il pacchetto aerodinamico potrà essere installato sulle Rally2, omologate entro il 31 dicembre 2026, che poi verranno ammesse nelle sfide delle stagioni 2027 e 2028, affiancando le nuove WRC27. Il kit propone sulle vetture parafanghi anteriori specifici, un inedito paraurti anteriore e un dispositivo aerodinamico posteriore, con un costo massimo fissato a 7.500 euro. La soluzione tecnica è concepita per garantire una maggiore parità aerodinamica tra le Rally2 adattate e la prossima gen di auto WRC27.

Le Rally2-WRC Kit presenteranno un peso minimo di 1.220 kg e ogni kit potrà godere di un solo sviluppo evolutivo per le componenti della carrozzeria. Ogni Rally2-WRC-Kit, infatti, avrà diritto a un jolly per le parti della carrozzeria omologate come parte del kit, con una sola estensione del Rally2-WRC-Kit autorizzata per modulo di omologazione Rally2 durante il periodo 2027-2028.

L’omologazione del Rally2-WRC Kit potrà essere effettuata esclusivamente da costruttori iscritti al Mondiale. Durante il primo anno di omologazione, ciascun brand dovrà prendere parte a tutti gli eventi del calendario WRC, schierando almeno due auto a ogni round del calendario. Le Rally2-WRC Kit saranno protagoniste nella categoria regina insieme alle nuove WRC27 sino al 31 dicembre 2028.

Soddisfatti i player

Il vicepresidente FIA per lo Sport, Malcolm Wilson ha spiegato che la strategia adottata servirà per rilanciare la competitività del campionato:

Una maggiore concorrenza al vertice è la forza trainante di tutto ciò che stiamo facendo con il progetto WRC27 e queste modifiche approvate oggi dal World Motor Sport Council ci aiuteranno a offrire uno spettacolo ancora migliore ai tifosi nei prossimi due anni.

In merito alle Rally2 Wilson ha aggiunto:

Creando un percorso che consenta alle vetture idonee di entrare nella categoria principale, queste regole favoriranno schieramenti più numerosi, aumenteranno la profondità competitiva e contribuiranno a offrire una sfida di altissimo livello nel rally mondiale.

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