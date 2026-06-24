Tesla accende il Supercharger V4 in Europa: la potenza è mostruosa

La rincorsa alla ricarica ultra-rapida fa tappa a Oslo. È la Norvegia la prima a tagliare il traguardo europeo per i nuovi Supercharger V4 di Tesla, i sistemi più evoluti presentati dal marchio. Nella capitale è spuntata una stazione di nuova generazione che promette faville. Parliamo di ben 500 kW di potenza massima. Un bel salto in avanti se pensiamo ai V3 aggiornati che avevamo già visto nei Paesi Bassi, che a cifre del genere non riescono proprio ad arrivare.

Una potenza mostruosa, ma aperta a tutti

Per capire di cosa parliamo, questi V4, svelati a fine 2024, mettono sul piatto una potenza complessiva da 1,2 megawatt, riuscendo a gestire fino a otto colonnine nello stesso momento. C’è un piccolo paradosso, però: l’unica Tesla capace di digerire tutti i 500 kW è il Cybertruck, che dalle nostre parti non è nemmeno in vendita ufficialmente. Poco male, perché la vera mossa strategica è un’altra. L’infrastruttura guarda oltre i confini di casa e strizza l’occhio alle auto degli altri marchi, nello specifico quelle pronte a supportare l’architettura a 800 Volt.

Cosa succede adesso? La strategia per il 2026

L’arrivo della stazione norvegese fa parte di un piano più grande. Proprio in questo 2026, Tesla ha dato il via a una campagna per aggiornare l’intera rete dei Supercharger in Europa. C’è però un’incognita: da qui a capire quante e quali saranno le prossime stazioni V4 a spuntare sul territorio ce ne passa, visto che l’azienda per ora non ha voluto diffondere tabelle di marcia o dettagli precisi sui nuovi cantieri.