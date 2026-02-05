BYD aggiorna l’app ufficiale: più controllo e funzioni smart

La gestione delle auto elettriche si basa molto anche sul controllo remoto da smartphone. Avere un’applicazione completa e dettagliata aiuta a gestire le funzioni e i servizi del proprio veicolo. Per questo BYD ha potenziato la sua app ufficiale per rendere ogni viaggio più comodo. L’azienda, ormai protagonista della mobilità elettrica globale, tanto da essere pronta quest’anno a lanciare diversi nuovi modelli e a raggiungere l’obiettivo di vendere all’estero 1,3 milioni di auto, mette a disposizione uno strumento che concentra in un’unica interfaccia molte delle funzioni ritenute essenziali da chi utilizza un veicolo a batteria.

Cosa si può fare dall’app BYD

Dall’applicazione si può monitorare il veicolo in ogni momento. Sono tanti i parametri che è possibile controllare. Dallo stato della carica all’autonomia stimata passando per tutte le informazioni legate alla batteria. Il dialogo con l’auto si estende poi alle funzioni più pratiche. L’utente può avviare o interrompere la ricarica, aprire o chiudere le porte, gestire i finestrini e intervenire anche sul portabagagli. Bastano pochi secondi. La gestione remota permette di modificare la temperatura interna prima di salire a bordo. Le funzioni di ventilazione e riscaldamento, insieme alla regolazione dei sedili quando previsto, creano un ambiente confortevole senza la necessità di dover aspettare.

Una delle novità più interessanti riguarda la chiave digitale basata su tecnologia NFC. La funzione consente di utilizzare lo smartphone come chiave del veicolo, senza connessione dati e senza ricorrere al telecomando tradizionale. L’accesso diventa immediato. È sufficiente avvicinare il telefono allo specchietto laterale per aprire e avviare l’auto. La chiave può essere aggiunta al wallet e condivisa con i membri della famiglia.

Ampio spazio viene poi dedicato alla pianificazione dei viaggi. Questa sezione integra mappa e punti di ricarica. L’app suggerisce percorsi più efficienti e tiene conto dei consumi stimati. Il veicolo riceve anche aggiornamenti software in modalità remota. Le funzioni OTA mantengono il sistema sempre aggiornato e riducono la necessità di passare dalle officine per gli interventi più semplici. L’app invia notifiche sulla manutenzione, sui controlli consigliati e su eventuali comportamenti anomali, contribuendo a ridurre i tempi di fermo.

Chi gestisce più veicoli può accedere a un’interfaccia unica che raccoglie lo storico dei viaggi e le informazioni principali. Una soluzione pensata tanto per le famiglie quanto per chi utilizza più modelli BYD in ambito professionale. Con la nuova app, BYD propone uno strumento capace di semplificare le operazioni quotidiane e di rendere l’esperienza elettrica più accessibile. Un passaggio passo importante per un marchio che continua a espandersi in Europa e che punta a costruire un rapporto più diretto con i propri clienti.