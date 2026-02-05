BMW X7: si lavora alla prossima generazione. Ecco le nuove foto spia

A distanza di mesi torniamo a parlare della nuova generazione della BMW X7. Alle prime foto spia hanno fatto seguito altre immagini dei test su strada della prossima versione del SUV di lusso a marchio BMW. Nuove indiscrezioni, accompagnate da altre foto del muletto camuffato, parlano di un modello ormai in fase avanzata di sviluppo, Anche se molti dettagli restano avvolti dal riserbo. Nonostante questo, il quadro che si sta delineando mostra un SUV destinato a salire di livello, con contenuti più ricchi, una variante Alpina ripensata e una presenza sul mercato che potrebbe durare quasi un decennio.

Le ultime novità

Le immagini dei prototipi mostrano un corpo vettura più grande, una scelta che favorirà sia lo spazio interno sia il comfort delle versioni più lussuose. Il frontale si ispira chiaramente alla Serie 7, con due enormi griglie verticali e luci diurne sottili posizionate nella parte alta. I gruppi ottici principali trovano spazio più in basso, creando un effetto a due livelli che ormai caratterizza i modelli di fascia alta di BMW. Alcuni dettagli sorprendono. Le maniglie a linguetta elettronica richiamano soluzioni già viste su modelli come la Ford Mustang Mach-e e la Volvo EX60.

Gli interni restano per ora nascosti, anche se alcuni prototipi hanno già lasciato intravedere una novità importante. Un head up display a tutta larghezza, una tecnologia che BMW introdurrà sulla prossima iX3 e che potrebbe debuttare proprio sulla nuova X7. L’aggiornamento software che governa l’infotainment sarà lo stesso della futura gamma elettrica, un’indicazione che il SUV fungerà da piattaforma di lancio per l’elettronica di bordo di nuova generazione.

Quasi certa la presenza di una versione elettrica. I muletti della futura iX7 mostrano che BMW sta preparando una transizione graduale. La strategia è di mantenere un equilibrio tra motori termici e varianti elettriche.

Un progetto ambizioso (e duraturo)

Il progetto punta a colmare la distanza con la Serie 7, l’ammiraglia di riferimento nel mondo BMW. Le scelte fatte sui prototipi indicano un percorso chiaro. Le vernici bicolore, le porte elettriche e i sedili posteriori ventilati e dotati di massaggio riportano questo SUV in un territorio tradizionalmente riservato alle berline più costose del marchio. L’obiettivo è offrire un salto in avanti soprattutto per chi viaggia nelle file posteriori, un aspetto che oggi domina le scelte dei clienti del segmento luxury.

La variante Alpina, da sempre l’espressione più esclusiva del modello, sembra destinata a un’evoluzione ancora più marcata. Le informazioni che circolano indicano una scelta precisa. Le versioni con marchio Alpina saranno disponibili solo con due file di sedili, una configurazione che apre la porta a soluzioni nelle quali lo spazio dei sedili posteriori diventa più confortevole.

A tutto questo si aggiunge un dettaglio inatteso. La comparsa della denominazione xDrive100 tra le opzioni previste. Mai vista prima. Un nome che lascia immaginare un contenuto meccanico e tecnico molto superiore, forse il più alto mai offerto su un modello di questo tipo. La gamma non si fermerà qui. Le attribuzioni xDrive40 e xDrive60 mostrano che Alpina potrebbe offrire più livelli di accesso, non più un’unica declinazione come avviene oggi con la XB7.

C’è poi il discorso tempistiche. La nuova X7 dovrebbe iniziare la produzione a 2027. Per poi rimanere in listino fino a luglio 2036. Un arco temporale di quasi dieci anni. Non un inedito. Replica quasi perfettamente il ciclo dell’attuale generazione, introdotta nel 2018 e destinata a concludere il suo percorso con il model year 2028.