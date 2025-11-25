ABT rende ancora più potente Audi S5

Pensando ai nostalgici della Audi RS5 e a coloro che attendono il nuovo modello con ansia, ABT Sportsline ha posto la sua attenzione sulla nuova Audi S5 berlina ottenendo un risultato che potrebbe far dimenticare un futuro modello RS di serie.

L’Audi RS5 uscente montava un V6 da 2,9 litri capace ci erogare 450 CV e 600 Nm di coppia, che si differenzia molto dalla nuova S5 recentemente presentata, capace di erogare “solo" 367 CV e 550 Nm di coppia. ABT Sportsline ha quindi pensato di aumentare le prestazioni della nuova S5 portandola a 440 CV e 600 Nm di coppia, rendendola quasi uguale in termini di scheda tecnica alla vecchia RS5 con motore derivato da Porsche.

Se questi dati possono sembrare familiari, effettivamente ABT aveva già messo le mani sulla S5 Avant – quella che si può vedere in foto. Ancora non sono state rese pubbliche le immagini della berlina ma il punto resta lo stesso: una nuova S5 con potenza da RS5.

Come ormai sappiamo molto bene, ABT non è affatto un tuner impprovvisato ma un’azienda che costruisce auto ad alte prestazioni da 70 anni. Ad oggi il livello è stato ulteriormente alzato, considerato il fatto che vengono realizzati dall’azienda alcuni upgrade ufficialmente approvati di vetture del marchio Cupra.

La nuova S5 è arrivata da poco sul mercato, quindi gli upgrade ABT non sono ancora numerosi come per altri modelli Audi. Fino a poco tempo fa gli interventi disponibili erano riservati esclusivamente alla versione wagon. Nonostante ciò, l’offerta attuale è già sufficiente per soddisfare la maggior parte degli appassionati. Tra questi upgrade si trovano un set di molle ABT, che abbassano anteriore e posteriore di circa 2,5 cm, garantiscono una riduzione del rollio e migliorano la stabilità in curva. Le molle sono compatibili con il sistema di ammortizzatori adattivi, quindi la riduzione del comfort dovrebbe essere piuttosto sottile.

Disponibili anche i cerchi ABT da 20 pollici che hanno lo stesso diametro degli originali ma montano dei distanziali per allargare la carreggiata.

Gli upgrade estetici visti sulla Avant ancora non sono disponibili sulla berlina: non si può avere lo spoiler anteriore o le coperture delle prese d’aria, così come ancora è disponibile lo scarico ABT.

Se si pensa al passaggio da S5 a RS5, quando erano nuove, gli upgrade di potenza risultano economici: per passare da una S5 full optional ad una RS5 servivano €13.340, mentre la richiesta di ABT è di “soli" €1.725 e sarà suficiente usare benzina 93 ottani per le massime prestazioni. Le molle hanno un prezzo di €510, installazione esclusa, mentre per dettagli più piccoli, come il pulsante di avviamento ABT, servono €43.

Le modifiche di ABT dedicate alla S5 2026 sono talmente recenti che non esistono ancora foto ufficiali. Le uniche immagini disponibili, come anticipato, sono quelle della versione Avant.