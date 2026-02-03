Audi lo ammette e fa mea culpa: il cambio di nome da A4 ad A5 è stato un errore

Torniamo indietro di qualche anno. Audi annunciò che i suoi nuovi modelli avrebbero avuto il numero dispari se endotermici e pari se elettrici. Come prima conseguenza, la nuova generazione di Audi A4 ha cambiato nome ed è diventata A5. La strategia dei numeri pari e dispari poteva sembrare ordinata a livello teorico ma nella pratica il cambio dei nomi di alcuni modelli ha portato in confusione i clienti. Scelta che alla fine è stata quindi giudicata un errore tanto che la casa automobilistica ha fatto un passo indietro tornando alle vecchie denominazioni.

Infatti, già con l’arrivo della nuova generazione di A6, Audi non ha cambiato nome in A7 come ci si poteva aspettare. Semplicemente, le versioni elettriche si riconoscono per la presenza di “e-tron” nel nome. Nonostante il “mea culpa”, rimane comunque il fatto che la nuova Audi A4 è diventata A5 ma pare che adesso ci sia l’idea di risolvere anche questo errore. Come? Riportando in vita il nome A4. Il CEO di Audi, Gernot Döllner, ha apertamente definito la decisione, approvata dal suo predecessore, un errore. Il numero uno della casa automobilistica ha fatto sapere che torneranno al sistema tradizionale in cui A sta per auto con pianale ribassato, Q per SUV e il numero descrive le dimensioni dell’auto o il segmento di appartenenza.

RITORNA AUDI A4

Audi tornerà alla vecchia nomenclatura e quindi come farà per l’attuale A5? La promessa della casa dei 4 anelli fa pensare che l’attuale A5 potrebbe tornare al vecchio nome e cioè A4 al momento dell’arrivo del restyling. Dunque, nell’arco di un paio di anni, Audi potrebbe risolvere definitivamente il problema. Del resto, durante un’intervista con i colleghi di Drive, proprio alla domanda su di un possibile rebranding dell’A5 con il ritorno al vecchio nome, Gernot Döllner è stato chiaro:

“Sì, è ipotizzabile”.

Insomma, Audi potrebbe applicare questo correttivo per accontentare i clienti e correggere un errore che aveva portato a confusione. In futuro, A4, se tornerà davvero a chiamarsi così, sarà proposta anche in versione 100% elettrica, probabilmente con la prossima generazione. Nessun problema perché come già successo con la nuova A6, per distinguere il modello endotermico da quello elettrico sarà l’aggiunta della parola “e-tron”.