CATL presenta TENER Stack, un imponente sistema di accumulo da 9 MWh

CATL, il principale produttore mondiale di batterie, ha presentato il TENER Stack, un nuovo sistema di accumulo di energia in grado di stoccare fino a 9 MWh. L’azienda cinese consolida così il proprio ruolo e impegno nel settore con una soluzione che promette importanti innovazioni in termini di capacità, flessibilità, sicurezza ed efficienza.

Il TENER Stack rappresenta un’evoluzione del sistema TENER già lanciato nell’aprile 2024. Rispetto al suo predecessore, la nuova versione offre un aumento del 45% nell’utilizzo del volume interno e un incremento del 50% della densità energetica. Grazie alle celle LFP (litio ferro fosfato) ad alta densità sviluppate da CATL, il sistema può alimentare un'abitazione per sei anni o ricaricare 150 veicoli elettrici.

IDEATO PER LA LOGISTICA

Questo nuovo sistema di accumulo di energia è stato progettato per affrontare uno degli ostacoli principali del settore, ossia la logistica. In molti paesi, i container per il trasporto devono pesare meno di 36 tonnellate. Per questo, CATL ha ideato un design “due in uno”, in cui ogni unità può essere spedita per poi essere ricomposta nella destinazione finale.

Una soluzione che rende il sistema compatibile con il 99% dei mercati globali. A riguardo, Amanda Xu, CTO ESS e Presidente di ESS Europe CATL, ha dichiarato che:

CATL è sempre stata in prima linea nella transizione energetica. Per soddisfare l'aspettativa di un sistema BESS che ha un'elevata densità di energia, un ingombro ridotto, una configurazione più semplice sul lato AC e un'implementazione flessibile, portiamo l'ultima soluzione di accumulo di energia CATL TENER. Rompere i limiti della capacità di potenza e del trasporto dei prodotti e fa progressi nell'utilizzo dello spazio, nell'efficienza energetica e nei costi.

Come brevemente anticipato, il sistema di aggiunge alla gamma di soluzioni CATL per l’accumulo, che comprende già TENER e TENER Flex. Secondo Hank Zhao, CTO di ESS Europe, il TENER Stack è solo l’inizio di una nuova era:

TENER Stack, gigante, flessibile, affidabile e silenzioso. Non stiamo solo offrendo un prodotto di accumulo di energia, ma una soluzione per l'accessibilità energetica che può essere applicata a livello globale. 9 MWh non è il limite della capacità o dello spazio energetico. Ogni svolta nella densità energetica in futuro srupterà un maggiore valore energetico da un ingombro ridotto.

Crediti immagine di copertina CATL