Papamobile, quale sceglierà Papa Leone XIV? L'ultima è una Classe G elettrica

La Papamobile, l'auto ufficiale del Papa, quella che viene utilizzata solamente nelle occasioni ufficiali, è diventata nel corso del tempo uno dei veicoli più riconoscibili. La prima, una Itala 20/30, risale al 1909 e fu regalata regalata a Pio X dall'arcivescovo di New York. Pare che comunque il Pontefice non apprezzò l'auto dato che non se ne servì mai visto che all'epoca si era ancora più abituati alle carrozze che alle auto.

Nel corso del tempo le Papamobili sono diventate sempre più importanti per le visite ufficiali dei Papi. Molto importante, in particolare, il sodalizio con la Mercedes, dato che la Casa tedesca è tra i principali fornitori di automobili per lo Stato del Vaticano. Negli ultimi decenni il Pontefice ha infatti utilizzato spesso veicoli speciali realizzati sulla base della Classe G. Quale Papamoble sceglierà di utilizzare nelle sue occasioni ufficiali Papa Leone XIV? Per il momento il Pontefice ancora non ha deciso quale sarà la sua auto di fiducia tra quelle in possesso del Vaticano. L'ultima, quella che Papa Francesco ha potuto utilizzare una sola volta il 20 aprile, è una speciale Mercedes Classe G elettrica che era stata consegnata alla fine del 2024 dalla Casa tedesca per essere utilizzata dal Papa durante gli spostamenti in occasione dei Giubileo (non è quella trasformata in una clinica mobile per i bambini di Gaza).

PERSONALIZZAZIONE ARTIGIANALE

Esemplare unico, rifinito e personalizzato a mano. La base è quella della G580 elettrica, un fuoristrada dotato di ben 4 motori e quindi può contare anche sulla trazione integrale. Le specifiche del modello parlano di ben 432 kW e 1.164 Nm di coppia. Il tutto è poi alimentato da una batteria con una capacità di 116 kWh. Ovviamente, il fuoristrada è stato ampiamente personalizzato per diventare una Papamobile.

Per esempio, il tetto è stato rimosso per realizzare la classica cabina rialzata dove è presente il Pontefice che potrà accomodarsi su di una poltrona singola posta centralmente che può ruotare. Dietro sono state integrate due sedute singole a sinistra e a destra per ulteriori eventuali passeggeri. In caso di pioggia è comunque possibile montare un hard-top. Ovviamente, la vettura adotta il classico colore bianco.