Atlante inaugura la stazione di ricarica ultra-fast al Mercato Alimentare di Milano

Inaugurata la stazione di ricarica elettrica ultra-fast pubblica di Atlante all’interno del Mercato Alimentare di Milano. Un luogo che fornirà energia sia al parco circolante di auto e mezzi di lavoro elettrici all’interno del mercato, sia per tutti gli automobilisti di passaggio.

LUOGO STRATEGICO

Si tratta di un progetto che è nato dalla collaborazione tra Atlante, azienda di infrastrutture di ricarica elettrica, e Sogemi, società gestore per il Comune di Milano dei mercati all’ingrosso della Città. L’obiettivo è quello di garantire sostenibilità a 360 gradi, in un’area della città nevralgica per gli snodi stradali e autostradali, a pochi passi dalla circonvallazione, a 2km dal raccordo autostradale di Milano Sud-Est, vicino all’aeroporto di Milano Linate e con la stazione Centrale a 5km. A disposizione degli automobilisti ci sono 5 colonnine ultra-fast da 300 kW, per un totale di 10 punti di ricarica.

DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Caratteristica distintiva di questa nuova stazione di ricarica è la pensilina protettiva disegnata dallo studio Bertone Design: protegge in caso di pioggia o grandine ed è stata realizzata utilizzando materiali sostenibili e facilmente riciclabili. Gli spazi di parcheggio sono stati pensati anche per i veicoli commerciali, con altezze e configurazioni dedicate ai VAN, ed è stata anche garantita la massima fruibilità per le persone con ridotta capacità motoria. Tra le peculiarità di questa stazione c’è la possibilità di pagare la ricarica con la carta di credito, senza dover sottoscrivere alcun tipo di contratto.

VERSO UN FUTURO SOTENIBILE

Questa stazione di ricarica fa parte del progetto Foody 2025, il piano di rinnovamento e riqualificazione del Mercato Alimentare di Milano. SogeMi ha scelto un approccio sostenibile in ogni fase progettuale, con edifici a basso consumo energetico, impianti fotovoltaici per la produzione autonoma di energia e da oggi anche una stazione di ricarica veloce.

All’inaugurazione hanno partecipato l’Assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi, il Presidente del Municipio 4, Stefano Bianco, il Presidente di Sogemi Cesare Ferrero e il CEO di Atlante Italia, Gabriele Tuccillo.

“Questa nuova stazione di ricarica ultra-fast, in un nodo nevralgico come il Mercato Alimentare, offre un servizio non sono agli operatori della logistica che accedono alla struttura, ma anche ai residenti nell’area, ampliando l’offerta nella nostra città. A Milano, per rispondere ad una domanda crescente, negli ultimi anni abbiamo dato un forte impulso alla realizzazione di queste strutture. Oggi su suolo pubblico sono presenti circa 750 colonnine che si traducono in oltre 1.500 punti di ricarica, oltre a quelle realizzate in spazi privati. Rispetto al 2022 sono praticamente raddoppiate”. Ha commentato Arianna Censi, assessora alla Mobilità del Comune di Milano.

“Con l’inaugurazione di questa nuova stazione di ricarica elettrica ultra-fast, compiamo un passo concreto verso un modello di mercato sempre più sostenibile e innovativo. Il Mercato Alimentare di Milano è un’infrastruttura strategica per la logistica e l’approvvigionamento alimentare della città, ed è nostro compito guidarne l’evoluzione con soluzioni all’avanguardia come quella sviluppata in questi mesi con un partner di grande valore come Atlante”, ha dichiarato Cesare Ferrero, Presidente di Sogemi.

"Siamo orgogliosi di inaugurare oggi questa nuova stazione nel cuore del mercato Sogemi, uno snodo strategico per la mobilità e la logistica della città di Milano. Potenziare la rete in punti chiave come questo significa non solo facilitare la transizione verso l’elettrico, ma anche sostenere concretamente chi lavora ogni giorno nei settori vitali dell’economia urbana. La nostra missione è rendere la ricarica accessibile, rapida e sostenibile proprio dove serve di più, contribuendo così a una città più moderna e vivibile”, ha dichiarato Gabriele Tuccillo, CEO di Atlante Italia.