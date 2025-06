Ferrari 296 Speciale Piloti, un'edizione speciale per celebrare i successi nel WEC

Il weekend della 24 Ore di Le Mans 2025 è stato l’occasione per la Ferrari di presentare qualcosa di davvero speciale. Infatti, il Cavallino Rampante ha tolto i veli sulla la 296 Speciale con allestimento “Piloti Ferrari", ultima espressione del programma Tailor Made. Si tratta di una versione speciale nata per celebrare i successi ottenuti nel FIA World Endurance Championship (WEC) e rendere omaggio ai piloti-clienti della Casa di Maranello. Non è un esemplare unico ma sarà comunque proposta solamente ai clienti coinvolti nelle attività sportive ufficiali – competitive e non – del Cavallino Rampante.

ISPIRATA ALLA 499P

Per il look, la nuova Ferrari 296 Speciale Piloti trae ispirazione dalla Ferrari 499 P che ha saputo vincere per 3 volte consecutive la 24 Ore di Le Mans. La 296 Speciale “Piloti Ferrari" è proposta in quattro tinte ispirate al mondo delle competizioni: Rosso Scuderia, Blu Tour De France, Nero Daytona e Argento Nürburgring. La livrea esterna ispirata a quella della 499P, in Giallo Modena, è impreziosita dal logo WEC dipinto a mano, dalla bandiera italiana sul paraurti anteriore e da un numero personalizzabile a scelta del cliente. L’esemplare svelato a Le Mans riporta il numero 51 con cui Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi conquistarono la vittoria nel 2023, l’anno del ritorno ufficiale di Ferrari nella massima categoria dell’endurance nonché il centenario della corsa.



Salendo a bordo, l’abitacolo è caratterizzato da sedili racing rivestiti in Alcantara nera termoformata, con inserti realizzati nello stesso tessuto ignifugo utilizzato per le tute dei piloti ufficiali. Il numero della livrea è riprodotto anche sulla fibra di carbonio interna, mentre la superficie poggiapiedi metallica, in materiale tecnico, può essere personalizzata su richiesta. Ogni dettaglio è pensato per rispecchiare l’esperienza di guida e appartenenza di chi condivide la passione per la competizione. Completano l’allestimento una targhetta identificativa in carbonio e il battitacco, anch’esso in fibra di carbonio, con dedica esclusiva personalizzabile.

FERRARI 296 SPECIALE

Ferrari 296 Speciale rappresenta l’evoluzione estrema della 296 GTB. Il powertrain ibrido plug-in combina un V6 biturbo a 120° con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 880 CV. Il motore termico è stato alleggerito e rinforzato con componenti derivati anche dalla Formula 1, mentre la trasmissione DCT a otto rapporti è stata ottimizzata tramite la strategia Ferrari fast shiftper sfruttare al massimo la coppia elettrica e rendere la cambiata ancor più rapida e coinvolgente. Il peso è stato ridotto e il carico aerodinamico incrementato del 20% rispetto alla 296 GTB. L’assetto è stato rivisto per ottenere un comportamento ancor più reattivo e preciso in pista; la nuova strategia software extra boostconsente di ottenere tutta la potenza che serve durante le sessioni più prestazionali.