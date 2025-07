Electroverse continua a crescere e ora copre l’80% dei punti di ricarica pubblici in Europa

Electroverse, la piattaforma per la ricarica dei veicoli elettrici sviluppata da Octopus Energy, ha raggiunto un traguardo significativo. A partire da luglio 2025, infatti, l’app consente l’accesso a oltre un milione di colonnine di ricarica pubblica in tutto il mondo. Con questi numeri diventa l’applicazione per la ricarica dei veicoli elettrici più grande d’Europa che solo in Italia consente l’accesso a più di 65.000 punti di ricarica, per una copertura superiore al 90%.

La crescita della piattaforma Electroverse

Lanciata nel 2020, Octopus Electroverse si è affermata come la più grande app per la ricarica pubblica in Europa. Ha come obiettivo, come dichiarato da Matt Davies, direttore di Electroverse, quello di

È attiva in oltre quaranta Paesi e tradotta in venti lingue, con una rete che continua a crescere a ritmo sostenuto, con una media di cinquecento nuove colonnine aggiunte ogni giorno. Gli automobilisti possono contare su una piattaforma semplice e unificata, basata su una sola app e una sola card, che consente di accedere in modo semplice a un’infrastruttura di ricarica distribuita in tutto il mondo.

Electroverse si distingue anche per il numero di operatori coinvolti. Attualmente, infatti, conta più di 1.200 partner, tra cui IONITY, Allego, Be Charge, Fastned, TotalEnergies e Aral pulse. In Europa, otto punti su dieci risultano compatibili con l’app, mentre la copertura si sta estendendo anche ad aree extraeuropee come la Corea del Sud, la Thailandia e La Réunion.

L’esperienza utente è stata ottimizzata con funzionalità intuitive, come il supporto a bordo con Apple CarPlay e Android Auto, e un pianificatore di percorso integrato che semplifica l’organizzazione dei viaggi.

La funzione Plunge Pricing per risparmiare sui costi della ricarica

Electroverse non si limita a rendere più accessibile la ricarica, ma introduce anche modelli di tariffazione intelligenti. Tra le innovazioni più significative c’è la funzione Plunge Pricing, che consente di ricaricare a costi ridotti nei momenti in cui l’energia rinnovabile è abbondante sulla rete elettrica. Questo approccio premia chi ricarica nei momenti più sostenibili, incentivando comportamenti virtuosi che contribuiscono alla decarbonizzazione. Il risultato raggiunto da Electroverse conferma la strategia di Octopus Energy nel guidare la transizione verso un sistema energetico decarbonizzato. Come ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy in Italia, l’obiettivo dell’azienda è infatti quello di semplificare il percorso dei clienti verso l’energia pulita, attraverso soluzioni smart accessibili.