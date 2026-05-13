Seat Ibiza e Arona 2026: nuovi colori e dotazione più ricca

A pochi mesi dal debutto ufficiale del restyling avvenuto lo scorso gennaio, Seat annuncia un ulteriore aggiornamento per i modelli Ibiza e Arona. Questo restyling punta a rafforzare la competitività nel segmento urbano attraverso un’estetica più vivace e un equipaggiamento tecnologico superiore.

Colori che si fanno notare

La gamma di colori disponibili per la carrozzeria, che già contava sette tonalità tra cui l’esclusivo verde Onyric, si arricchisce di due nuovi colori caratterizzati da tonalità vivaci: si tratta del rosso Liminal e del giallo Hypnotic. Queste tinte sono pensate per esaltare il carattere energico e giovane delle vetture.

Migliore dotazione

Viene migliorato anche l’equipaggiamento standard per entrambi i modelli, che ora include l’High Beam Assist (il sistema assistenza abbaglianti) e lo specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente. In particolare, la Ibiza FR è arricchita dai gruppi ottici anteriori Full LED con regolazione automatica della profondità, mentre la Arona FR riceve i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera (al posto del Park Assist). L’allestimento FR su entrambi i modelli offre ora di serie i sedili sportivi in tessuto Nuance.

FR Pack e prezzi

Per chi cerca il meglio, i nuovi FR Pack offrono contenuti da categoria superiore con un importante vantaggio per il cliente. Questi pacchetti comprendono il navigatore da 9,2 pollici, il SEAT Virtual Cockpit da 10,2 pollici e i cerchi in lega da 18 pollici Performance Machined. Nonostante i miglioramenti, i prezzi entry level partono sempre da 16.000 euro per Ibiza e da 22.350 euro per Arona.