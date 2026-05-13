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Seat Ibiza e Arona 2026: nuovi colori e dotazione più ricca

Debuttano le nuove tonalità Liminal e Hypnotic, mentre la dotazione di serie è più completa per i modelli 2026.

Seat Ibiza e Arona 2026: nuovi colori e dotazione più ricca
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Andrea Tomelleri
Andrea Tomelleri
Pubblicato il 13 mag 2026
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A pochi mesi dal debutto ufficiale del restyling avvenuto lo scorso gennaio, Seat annuncia un ulteriore aggiornamento per i modelli Ibiza e Arona. Questo restyling punta a rafforzare la competitività nel segmento urbano attraverso un’estetica più vivace e un equipaggiamento tecnologico superiore.

Colori che si fanno notare

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La gamma di colori disponibili per la carrozzeria, che già contava sette tonalità tra cui l’esclusivo verde Onyric, si arricchisce di due nuovi colori caratterizzati da tonalità vivaci: si tratta del rosso Liminal e del giallo Hypnotic. Queste tinte sono pensate per esaltare il carattere energico e giovane delle vetture.

Migliore dotazione

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Viene migliorato anche l’equipaggiamento standard per entrambi i modelli, che ora include l’High Beam Assist (il sistema assistenza abbaglianti) e lo specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente. In particolare, la Ibiza FR è arricchita dai gruppi ottici anteriori Full LED con regolazione automatica della profondità, mentre la Arona FR riceve i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera (al posto del Park Assist). L’allestimento FR su entrambi i modelli offre ora di serie i sedili sportivi in tessuto Nuance.

FR Pack e prezzi

Per chi cerca il meglio, i nuovi FR Pack offrono contenuti da categoria superiore con un importante vantaggio per il cliente. Questi pacchetti comprendono il navigatore da 9,2 pollici, il SEAT Virtual Cockpit da 10,2 pollici e i cerchi in lega da 18 pollici Performance Machined. Nonostante i miglioramenti, i prezzi entry level partono sempre da 16.000 euro per Ibiza e da 22.350 euro per Arona.

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