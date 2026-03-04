La Seat Ibiza 2026 è ordinabile: solo benzina con prezzi da 16.000 euro

Seat ha ufficialmente aperto le ordinazioni per la nuova Ibiza, aggiornata con un restyling in continuità con il modello precedente. Sulla versione 2026, che abbiamo già provato, vengono introdotti dei piccoli ritocchi estetici, qualche novità in abitacolo e contenuti tecnologici di ultima generazione, mentre vengono confermate le motorizzazioni già in gamma, tutte a benzina e senza elettrificazione. La compatta spagnola punta a soddisfare le esigenze di mobilità di un pubblico giovane (e non solo) con un’offerta razionale e con prezzi che partono da 16.000 euro.

Motori benzina senza elettrificazione

La nuova Ibiza 2026 punta esclusivamente su motorizzazioni a benzina, con potenze che vanno da 80 a 150 CV. Non è presente alcuna forma di elettrificazione, nemmeno mild hybrid: una scelta in controtendenza rispetto al trend del mercato. Ecco le unità disponibili:

1.0 aspirato da 80 CV: la motorizzazione d’accesso solo manuale a 5 rapporti, adatta anche ai neopatentati.

la motorizzazione d’accesso solo manuale a 5 rapporti, adatta anche ai neopatentati. 1.0 EcoTSI da 95 CV: il miglior compromesso tra prestazioni e consumi ridotti, disponibile solo con cambio manuale a 5 rapporti.

il miglior compromesso tra prestazioni e consumi ridotti, disponibile solo con cambio manuale a 5 rapporti. 1.0 EcoTSI da 115 CV: stesso motore della 95 CV, ma 20 CV in più per una guida più brillante. È ordinabile sia con cambio manuale a 6 rapporti che con l’automatico DSG a 7 rapporti .

stesso motore della 95 CV, ma 20 CV in più per una guida più brillante. È ordinabile sia con cambio manuale a 6 rapporti che con l’automatico . 1.5 EVO da 150 CV DSG: rappresenta la motorizzazione top della gamma, riservata alla versione FR.

Quattro allestimenti

La gamma di allestimenti viene declinata su quattro livelli: Ibiza (base), Style, Business e FR. Già dalla versione entry level la dotazione è completa, includendo fari a LED, quadro strumenti digitale da 8 pollici e infotainment da 8,25 pollici. Salendo di livello, la Style aggiunge la connettività wireless per smartphone e cerchi da 16 pollici, mentre la Business si arricchisce del navigatore da 9,2 pollici e della vernice metallizzata.

La Ibiza FR, versione che si colloca al top della gamma, è riconoscibile per il design specifico che ne enfatizza la vocazione sportiva. La dotazione comprende l’assetto dedicato, il climatizzatore bizona e il selettore delle modalità di guida (non disponibile sulla 1.0 da 80 CV). Sul fronte sicurezza, oltre agli ADAS obbligatori, è possibile richiedere la guida assistita di livello 2 a 900 euro.

Prezzi

Il listino è particolarmente interessante, soprattutto nella versione base da 80 CV che è proposta a partire da 16.000 euro. La versione FR con il motore più prestazionale da 150 CV è invece disponibile a partire da 27.800 euro. Nella fase di lancio, Seat offre soluzioni di acquisto con finanziamenti a tasso agevolato (Tan 1,95%), anticipo zero e rate da 199 euro al mese, rendendo la nuova Ibiza una delle proposte più accessibili del segmento B. Ecco il listino completo della Seat Ibiza 2026.