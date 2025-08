Offerta SEAT Arona Black Edition: 0 anticipo, tasso 0% e rate da 159 euro al mese

Anticipo 0 euro, tasso 0% e rate da 159 euro al mese. Questa è la nuova offerta per la SEAT Arona Black Edition che la casa automobilistica spagnola ha voluto predisporre per questo periodo estivo visto che sarà valida fino alla fine del mese di agosto. Il modello protagonista è una speciale versione del SUV pensata espressamente per il mercato italiano e si caratterizza per una serie di elementi di design dedicati come cerchi in lega da 18 pollici Nuclear Grey, fari anteriori Full LED, vernice metallizzata e vetri posteriori oscurati. La dotazione di serie include anche luce ambiente che illumina la console centrale e il vano piedi, SEAT Virtual Cockpit da 10,2 pollici configurabile e il SEAT Full Link, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e il Cruise Control.

Il modello protagonista di questa offerta adotta una motorizzazione 1.0 EcoTSI da 95 CV e prevede un prezzo di listino pari a 25.050 euro ridoto a 21.359,50 euro.

L’OFFERTA

Entrando più nel dettaglio dell’offerta con finanziamento, il contratto prevede una validità di 36 mesi e un chilometraggio massimo di 30.000 km. La rata finale o valore futuro garantito è pari a 16.155 euro. Ecco i dettagli.

Arona 1.0 EcoTSI 95CV Black edition a 21.359,50 euro (chiavi in mano IPT esclusa) – Anticipo 0 euro – Finanziamento di 21.719,50 euro in 35 rate da 159 euro. Interessi 0 euro – TAN 0,00 % fisso – TAEG 0,96 % – Valore Futuro Garantito pari alla Rata Finale di 16.154,40 euro, per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km – Spese istruttoria pratica 360 euro (incluse nell’importo totale del credito) – Importo totale del credito 21.719,50 euro – Spese di incasso rata 3,25 euro / mese – costo comunicazioni periodiche 0 euro (in caso di invio cartaceo, il costo 1 euro /anno) – Imposta di bollo/sostitutiva 54,29 euro – Importo totale dovuto dal richiedente 21.893,69 euro.

SEAT offre poi un’alterativa sempre dedicata ad Arona Black Edition con motore da 95 CV. Infatti, si potrà avere a 49 euro al mese con un anticipo di 3.500 euro. In questo caso, però, non c’è tasso zero (TAN 2,95% – TAEG 4,15%).